Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Brett Lee has labelled Mitchell Starc Pat Cummins Josh Hazlewood Nathan Lyon greatest ever bowling attack of Australia
ब्रेट ली ने इसे करार दिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास का सबसे घातक बॉलिंग अटैक, चटका चुके हैं 1586 विकेट

ब्रेट ली ने इसे करार दिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास का सबसे घातक बॉलिंग अटैक, चटका चुके हैं 1586 विकेट

संक्षेप:

पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लायन और जोश हेजलवुड ने अब तक कुल मिलाकर 389 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1,586 विकेट चटकाए हैं। इन चार में से तीन गेंदबाज 300 विकेट का मील का पत्थर पार कर चुके हैं, जबकि हेजलवुड 295 पर हैं और चोट से लौटने पर निस्संदेह इस क्लब में अपनी जगह बना लेंगे।

Dec 14, 2025 09:34 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

एक समय ऐसा था जब ब्रेट ली, ग्लेन मैक्ग्रा, शेन वॉर्न और जेसन गिलेस्पी के बॉलिंग अटैक ने वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया था, बड़े-बड़े बल्लेबाजों के पैर इस बॉलिंग अटैक के सामने कांपने लगते थे। मगर अब ब्रेट ली ने खुद बताया है कि उनके इस बॉलिंग अटैक से भी खतरनाक बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया को मिल गया है। वह है पैट कमिंस की अगुवाई वाली मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लॉयन का बॉलिंग अटैक। ब्रेट ली ने ऑस्ट्रेलिया के इस मौजूदा बॉलिंग अटैक को अपने देश का अब तक का सबसे महान बताया है, और कहा है कि पैट कमिंस की टीम ने 2000 के दशक की शुरुआत की उनकी टीम को पीछे छोड़ दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
रोहित से लेकर कोहली तक किसने खेले सबसे ज्यादा T20I? SKY करेंगे धोनी की बराबरी

पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लायन और जोश हेजलवुड ने अब तक कुल मिलाकर 389 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1,586 विकेट चटकाए हैं।

इन चार में से तीन गेंदबाज 300 विकेट का मील का पत्थर पार कर चुके हैं, जबकि हेजलवुड 295 पर हैं और चोट से लौटने पर निस्संदेह इस क्लब में अपनी जगह बना लेंगे।

कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और लायन ने एकसाथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक 35 टेस्ट खेले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 22 जीते हैं, नौ हारे हैं और चार ड्रॉ रहे हैं। एक साथ प्लेइंग XI में रहते हुए चारों ने मिलकर 567 विकेट लिए हैं, जो एक रिकॉर्ड है।

read moreये भी पढ़ें:
U19 एशिया कप में आज भारत की भिड़ंत UAE से, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव

वहीं 2000 के दशक में तबाही मचाने वाले ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न, जेसन गिलेस्पी और ली ने कुल 1842 विकेट चटकाए। चारों ने मिलकर 16 टेस्ट खेले जिसमें ऑस्ट्रेलिया 10 जीता था।

लेकिन ब्रेट ली ने कहा कि उन्हें लगता है कि मौजूदा ग्रुप ने अब उनकी जगह ले ली है। ली ने AAP से कहा, "मुझे लगता है कि वे अब तक के सबसे अच्छे हैं। यह अलग-अलग दौर हैं, और तुलना करना मुश्किल है, लेकिन मैं उन्हें हमसे ऊपर रखूंगा। अगर आप सिर्फ स्टैट्स देखें, तो सभी ने 250 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। स्कॉट बोलैंड, अगर उन्हें इसमें शामिल किया जाए, तो वह माइकल कैस्परोविच जैसे हैं, उन्हें सच में मौका नहीं मिला लेकिन वह एक शानदार बॉलर हैं। ये लोग इतने अच्छे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई जनता को तब तक पता नहीं चलेगा कि वे कितने अच्छे हैं, जब तक वे चले नहीं जाते।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |