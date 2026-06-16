नाइटक्लब कांड पर कोच ब्रेंडन मैकुलम का बयान- खिलाड़ी सफलता को सेलिब्रेट करें, मगर…
इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम भी इस बात के पक्षधर हैं कि खिलाड़ियों को सफलता को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें हद से ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए।
इंग्लैंड की टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने इस बात को माना है कि खिलाड़ियों को सफलता को सेलिब्रेट करना चाहिए। हालांकि, वह इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि यह हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उनका इशारा सीधे तौर पर नाइटक्लब मामले पर था, जिसमें अभी जांच जारी है। कप्तान बेन स्टोक्स और गेंदबाज गस एटकिंसन के उसमें लिप्त होने की पूरी संभावना है। इसी वजह से दोनों खिलाड़ी टीम से बाहर हैं। मैकुलम यह भी चाहते थे कि उनके खिलाड़ी ज्यादा जिम्मेदारी से फैसले लें और 'खुशी खत्म' न करना चाहें।
एक ज्यूरी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इंग्लैंड की टीम में शराब की लत ज्यादा है? उधर, ब्रेंडन मैकुलम ने ओवल टेस्ट से दो दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह सारे फैसले खिलाड़ियों को लेकर नहीं ले सकते। मैकुलम ने नाइटक्लब कांड के लिए खुद को भी थोड़ा-बहुत जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह टीम के इंचार्ज हैं। ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी इस परिवेश के लिए है। वह चाहते हैं कि खिलाड़ी सेलिब्रेट करें, मगर हद से ज्यादा नहीं।
मैकुलम ने कहा, "मुझे लगता है कि असल में, मैं माहौल का इंचार्ज हूं और जो चीजें काम नहीं करतीं, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप जो नहीं कर सकते, वह यह है कि आप लोगों के लिए हर एक फैसला नहीं ले सकते। मेरा काम इस माहौल को बनाने की कोशिश करना है, (यह) उन नौजवानों को बनाने की कोशिश करना है जो सबसे बड़े स्टेज पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के हाई प्रेशर और हाई स्क्रूटनी से निपट रहे हैं और साल के बारह महीने घर से दूर रहते हैं और इसके साथ आने वाली चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।"
ज्यादा सेलिब्रेट करना खतरनाक है- मैकुलम
न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा कि खिलाड़ियों को इस बात के बारे में सोचने की जरूरत है कि सेलिब्रेट कितना करना है। मैकुलम ने कहा, "मेरे कुछ सबसे मजेदार पल तब रहे हैं जब टीम के साथियों से लड़ाई के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठकर उनकी आंखों में देखना और यह महसूस करना कि आपने सब कुछ वहीं छोड़ दिया है और आप उन सेलिब्रेशन का मजा लेते हैं। मैं ज्यादा (सेलिब्रेशन) में यकीन नहीं करता। मुझे लगता है कि ज्यादा एक खतरनाक स्थिति है। आपको हमेशा स्टैंडर्ड बनाए रखने की जरूरत है और यह पक्का करना होगा कि हम उनके हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट