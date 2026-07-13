इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हेड कोच अब IPL टीम को भी दे सकता है कोचिंग, ECB ने किया बड़ा ऐलान
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फैसला किया है, जिससे हर ओर हलचल है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हेड कोच अब आईपीएल में भी हेड को बने रह सकता है। ईसीबी की ओर से आधिकारिक बयान आया है।
इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच के पद से ब्रेंडन मैकुलम ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी को नए कोच तलाशना है। जल्द ही नए कोच पर बोर्ड को फैसला लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज अगले महीने शुरू हो रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है और वह यह है कि ईसीबी ब्रेंडन मैकुलम के उत्तराधिकारी को खुली छूट देने का मन बना चुका है। टेस्ट टीम का हेड कोच रहते हुए शख्स को आईपीएल में भी कोचिंग करने से नहीं रोका जाएगा।
ईसीबी ने साफ शब्दों में कहा है कि इंग्लैंड का अगला हेड कोच आईपीएल में भी काम कर सकता है। ईसीबी के इस फैसले से एंडी फ्लावर के रिटर्न की संभावना है। वे दो बार की टाइटल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी में भी अपनी भूमिका को बरकरार रख सकते हैं और इंग्लैंड के टेस्ट हेड कोच भी बने रह सकते हैं। फ्लावर इंग्लैंड की टीम के हेड कोच 2009 से 2014 तक रहे हैं। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत में इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज जीती थी और टीम नंबर वन भी बनी थी। इसके बाद से फ्लावर सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कोचिंग दे रहे हैं। लंदन स्पिरिट के वे इस सीजन कोच होंगे।
क्रिकइंफो के मुताबिक, मैकुलम के इस्तीफे के बाद ईसीबी के चीफ एग्जक्यूटिव रिचर्ज गूल्ड ने कहा है कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच के लिए सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 6 से 10 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा, "ECB में सभी ज़रूरी नौकरियों के लिए हमेशा एक शॉर्टलिस्ट होती है, जिसमें मेरी भी नौकरी शामिल है।" हालांकि, उन्होंने उस पर किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं बताई, लेकिन उन्होंने यह साफ किया कि IPL में काम करते रहने की इच्छा किसी भी संभावित कैंडिडेट को बाहर नहीं कर देगी।
हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं- गूल्ड
गूल्ड ने कहा, "हमें इन मामलों में प्रोग्रेसिव होने की ज़रूरत है। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो काउंटी, फ्रैंचाइजी, इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सच में बहुत बिज़ी कैलेंडर है। हमें अपने कोचिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ के साथ भी ऐसा ही करना पड़ सकता है; हम कुछ हद तक पहले से ही ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना होगा।"
उन्होंने आगे कहा, "मुश्किलों में से एक यह है कि IPL की तारीखें कोई तय चीज नहीं हैं और हो सकता है कि रास्ते में कुछ समझौते करने पड़ें, लेकिन जरूरी बात यह है कि हमारे पास सबसे अच्छे लोग हैं जो सबसे सही फिट हों और हम उन्हें उन पोजीशन पर ले आएं। यह कुछ ऐसा है जिस पर हम ज़रूर सोचेंगे।" मैकुलम जब इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच बने थे तो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर से अपनी भूमिका को समाप्त कर दिया था। हालांकि, सपोर्ट स्टाफ के कई सदस्य हैं, जो इंग्लैंड के साथ-साथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक्टिव रहते हैं।
BCCI को हो सकता है ऐतराज
ईसीबी ने भले ही अपनी नेशनल टेस्ट टीम के हेड कोच को आईपीएल में भी कोचिंग करने से नहीं रोकने का फैसला किया है, जिस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ऐतराज जता सकती है। हितों के टकराव का मामला बन सकता है, क्योंकि अभी तक जो भी शख्स किसी आईपीएल टीम से जुड़ा है, वह किसी अन्य नेशनल टीम के साथ नहीं जुड़ा है। हेड कोच के तौर पर किसी देश का कोई कोच आईपीएल टीम का कोच शायद ना बने।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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