बेन स्टोक्स को हेड कोच ने की थी मनाने की कोशिश, मगर इसलिए नहीं बन पाई बात; मैकुलम ने बताई वजह
इंग्लैंड की टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने दावा किया है कि उन्होंने बेन स्टोक्स को मनाने की कोशिश की थी कि वह रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लें, लेकिन इस बार वह अपने फैसले पर खुश थे।
इंग्लैंड की टीम के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने बीच टेस्ट में रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया था। इस बार उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ही दूर जाने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले के साथ उन्होंने इस खेल से विदाई ली। हालांकि, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्टोक्स को मानने की भरपूर कोशिश की, लेकिन स्टोक्स अपने फैसले पर अडिग रहे। इंग्लैंड को आखिरी टेस्ट में 160 रन से हार मिली और इस तरह न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली।
हेड कोच मैकुलम ने कहा है कि हार के बाद उन्होंने स्टोक्स से रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने के बात करने की कोशिश की थी। चौथे दिन के खेल से पहले ही उन्होंने अपने साथियों को रिटायरमेंट के बारे में जानकारी दे दी थी। मैकुलम ने सोमवार को इंग्लैंड की हार के बाद स्काई स्पोर्ट्स से कहा, "जब उन्होंने कल मुझे कन्फर्म किया कि वह रिटायर होने जा रहे हैं, तो पहले मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की (हंसते हुए) और... (इससे) काफी साफ हो गया कि उन्होंने अपना फैसला कर लिया है और वह इससे खुश हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "उस नजरिए से, मुझे लगता है कि आपकी भावनाएं असल में थोड़ी उदासी की ओर ले जाती हैं, क्योंकि आप चार साल से इस सफर पर साथ हैं और यह सच में बहुत रोमांचक रहा है। मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूं कि मैं इस दौरान स्टोक्सी के साथ करीब से काम कर पाया और उन्हें एक दोस्त, एक अच्छा दोस्त मानता हूं।"
पहले रिटायरमेंट का फैसला स्टोक्स ने लिया था वापस
रिटायरमेंट का फैसला स्टोक्स पहले भी वापस ले चुके हैं, लेकिन इस बार के फैसले को लेकर मैकुलम ने माना कि स्टोक्स अपने फैसले से खुश थे और एक बार फैसला लेने के बाद उन्हें 'पीछे हटाना मुश्किल' था। उन्होंने अपने साथ चार साल तक टेस्ट कप्तानी करने वाले स्टोक्स की तारीफ की। उन्होंने कहा, "वह एक टीम लीडर हैं, वह जहां भी जाते हैं लोग उन्हें फॉलो करते हैं, चाहे वह मैदान पर हों, चाहे वह ड्रेसिंग रूम में हों, चाहे वह टीम होटल में हों, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि वह एक ज़िंदादिल इंसान हैं और उनकी एक बड़ी पहचान है और उन्हें अपने विचारों और अपने तरीकों पर पूरा भरोसा है।"
अच्छी विदाई के हकदार थे स्टोक्स
न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैकुलम ने टेस्ट के बीच में स्टोक्स के रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की टाइमिंग को भी सही ठहराया और कहा कि फैंस को इस फैसले के बारे में बताया जाना चाहिए और स्टोक्स को सही तरीके से विदाई दी जानी चाहिए। मैकुलम ने कहा, "मैं अपनी राय पर काफी पक्के तौर पर था कि हमें इसे तब बताना चाहिए जब हम कर सकते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि वह एक ऐसा क्रिकेटर रहा है जो खेल को समाज के दूसरे पहलुओं तक ले जाने और पूरे समाज में पॉपुलर होने में कामयाब रहा है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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