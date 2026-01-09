ब्रेंडन मैकुलम 'जुआरी' हैं, उन्होंने तीन साल तक झूठ बेचा; तिलमिलाए बॉयकोट ने निकाली भड़ास

संक्षेप: इंग्लैंड को एशेज सीरीज में मिली 1-4 से हार के बाद उनके पूर्व खिलाड़ी तिलमिलाए हुए हैं। हर कोई अपने-अपने तरीके से हार का विश्लेषण कर रहा है और टीम पर अपनी भड़ास निकाल रहा है।

जेफ्री बॉयकोट ने टेलीग्राफ के लिए अपने कॉलम में लिखा, "इंग्लैंड के तीन समझदार लोग तीन बेवकूफ निकले। ब्रेंडन मैकुलम, रॉब की और बेन स्टोक्स ने तीन साल तक झूठ बेचा। मैकुलम की फिलॉसफी है कि अपनी मर्ज़ी से खेलो। दुनिया की परवाह किए बिना खेलो। कोई उन्हें डांटता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, और किसी को टीम से बाहर नहीं किया जाता, इसलिए वे वही बेवकूफी भरी हरकतें करते रहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर कोच और कप्तान को कोई दिक्कत नहीं है, तो खिलाड़ी क्यों बदलेंगे, एडजस्ट करेंगे या सुधार करेंगे? लोग अब खेलने के इस तरीके से तंग आ रहे हैं और अगर की, मैकुलम को सपोर्ट करते रहे और खिलाड़ियों को वही गलतियां दोहराने देंगे, तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है।"

बॉयकॉट ने मैकुलम को 'जुआरी' बताया और गेम के प्रति उनके रवैये और जुए के बीच समानताएं बताईं।

उन्होंने लिखा, "मुझे मैकुलम पसंद हैं। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जिसे वह पसंद न हो और वह इंग्लैंड क्रिकेट के लिए ताजी हवा की तरह रहे हैं, जो रोमांचक और ताजगी भरा रहा है। लेकिन वह एक जुआरी हैं जो सोचते हैं कि वह हमेशा अपना पैसा वापस जीत लेंगे। इसी तरह आखिर में कसीनो हमेशा जीतते हैं। कितने ही उम्मीद करने वाले अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन आंसुओं के साथ खत्म करते हैं? इसका कारण यह है कि उन्हें नहीं पता होता कि कब रुकना है या अपना रूटीन बदलना है।

बिना किसी नतीजे के जो मन करे वो करने की इस तरह की आजादी इंग्लैंड को पीछे खींच रही है। हमारे पास कुछ बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं लेकिन उस स्किल का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगले लेवल पर पहुंचने के लिए हमें खिलाड़ियों के तैयारी करने और सोचने के तरीके में एक अलग अनुशासन और स्ट्रक्चर की जरूरत है।