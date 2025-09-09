Brendon McCullum got angry at the word bazball said it is an insult to the players we work hard 'बैजबॉल' शब्द पर भड़के ब्रेंडन मैकुलम, बोले- ये खिलाड़ियों का अपमान है, हम कड़ी मेहनत करते हैं, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Brendon McCullum got angry at the word bazball said it is an insult to the players we work hard

'बैजबॉल' शब्द पर भड़के ब्रेंडन मैकुलम, बोले- ये खिलाड़ियों का अपमान है, हम कड़ी मेहनत करते हैं

ब्रेंडन मैकुलम का मानना ​​है कि क्रिकेट का बैजबॉल ब्रांड कोई कड़ी खेल शैली नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों को स्वच्छंद होकर खेलने की छूट देने से जुड़ा है तथा इसको लेकर गलत धारणाएं खिलाड़ियों के लिए अपमानजनक है।

Bhasha लंदनTue, 9 Sep 2025 01:22 PM
share Share
Follow Us on
'बैजबॉल' शब्द पर भड़के ब्रेंडन मैकुलम, बोले- ये खिलाड़ियों का अपमान है, हम कड़ी मेहनत करते हैं

इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम का मानना ​​है कि क्रिकेट का बैजबॉल ब्रांड कोई कड़ी खेल शैली नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों को स्वच्छंद होकर खेलने की छूट देने से जुड़ा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बैजबॉल को लेकर गलत धारणाएं खिलाड़ियों के लिए अपमानजनक है। मैकुलम ने 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभाली और आक्रामक अंदाज में क्रिकेट खेलने को प्राथमिकता दी। क्रिकेट जगत ने इस शैली को बैजबॉल नाम दिया, लेकिन मैकुलम को यह शब्द पसंद नहीं है।

'बीबीसी स्पोर्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, मैकुलम ने 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट में कहा, ‘‘हमारे अंदर कभी भी अपने बारे में ऐसी मानसिकता नहीं रही है। चीजों को लेकर हमारा रवैया सख्त नहीं है। हम जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं उसको लेकर कुछ गलत धारणा है। मुझे लगता है कि यह सभी खिलाड़ियों और टीम के अन्य सदस्यों के लिए अपमानजनक है। हम कड़ी मेहनत करते हैं और सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमें इस तरह से वर्गीकृत करना सही नहीं है।’’ खासतौर पर मैकुलम का ये बयान बैजबॉल से जुड़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें:एशिया कप: UAE के खिलाफ कैसी हो सकती है भारत की प्लेइंग XI?

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने आगे कहा कि उनका जोर हमेशा खिलाड़ियों की मानसिकता पर रहा है, न कि किसी विशेष तरीके से खेलने पर। हेड कोच मैकुलम ने इसी पॉडकास्ट में आगे कहा, ‘‘हमारे लिए यह एक ऐसा माहौल तैयार करने से जुड़ा है जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को झेलने और अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझने पर जोर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी अपने कौशल का खुलकर प्रदर्शन करें। इसलिए एक निश्चित शैली या खेलने के तरीके पर विश्वास रखने से हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है।’’ मैकुलम अब इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के हेड कोच भी हैं, लेकिन उतनी सफलता उनको सीमित ओवरों की क्रिकेट में नहीं मिली है।

Brendon McCullum England Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |