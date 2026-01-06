ब्रेंडन मैकुलम पर लटकी तलवार, हेड कोच को एशेज के बाद दिया जाएगा अल्टीमेटम; क्या है ECB का प्लान?

संक्षेप: England Head Coach Brendon McCullum: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एशेज सीरीज समाप्त होने के बाद हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम को अल्टीमेटम दे सकता है। इंग्लैंड टीम सीरीज गंवा चुकी है।

ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में खराब प्रदर्शन के चलते इंग्लैंड टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम पर तलवार लटकी हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) एशेज खत्म होने के बाद मैकुलम के भविष्य पर फैसला करेगा। उन्हें अल्टीमेटम दिया जाएगा। अगर न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मैकुलम ने बोर्ड द्वारा सुझाए गए बड़े बदलाव नहीं किए तो कोच की छुट्टी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है। वहीं, सिडनी में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट में भी इंग्लैंड पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है।

द टेलीग्राफ के अनुसार, ईसीबी मैकुलम से 'टीम के माहौल और कल्चर में बड़े बदलाव' करने के लिए कहेगा और कोच के जवाब से तय होगा कि वह आने वाले सीजन में बने रहेंगे या नहीं। बोर्ड के सुझाए बदलावों का मकसद इंग्लैंड टीम में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। खराब प्रदर्शन से मैकुलम, स्टोक्स और टीम के क्रिकेट डायरेक्टर रॉब की पर दबाव बढ़ रहा है। इंग्लैंड ने 11 दिनों में सीरीज गंवा दी। इंग्लैंड को शुरुआत तीन टेस्ट में हार का मुंह देखना पड़ा। मेहमान टीम ने मेलबर्न में विजय परचम फहराया, जो ऑस्ट्रेलिया में एक दशक से अधिक समय में पहली जीत थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एशेज के बाद रिव्यू में कप्तान बेन स्टोक्स की राय की मैकुलम का भविष्य तय करने में अहम भूमिका होगी। वैसे, स्टोक्स खराब प्रदर्शन के बावजूद मैकुलम के सपोर्ट में हैं। इंग्लैंड के कप्तान ने हाल ही में कहा था कि उनकी और मैकलुम की जोड़ी आने वाले समय में इंग्लैंड क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए सबसे अच्छी है। स्टोक्स और मैकुलम दोनों का अनुबंध 2027 तक है।