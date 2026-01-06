Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Brendon McCullum Could Be Sacked after Ashes ECB preparing ultimatum For England Team Head Coach
ब्रेंडन मैकुलम पर लटकी तलवार, हेड कोच को एशेज के बाद दिया जाएगा अल्टीमेटम; क्या है ECB का प्लान?

ब्रेंडन मैकुलम पर लटकी तलवार, हेड कोच को एशेज के बाद दिया जाएगा अल्टीमेटम; क्या है ECB का प्लान?

संक्षेप:

England Head Coach Brendon McCullum: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एशेज सीरीज समाप्त होने के बाद हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम को अल्टीमेटम दे सकता है। इंग्लैंड टीम सीरीज गंवा चुकी है।

Jan 06, 2026 10:07 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में खराब प्रदर्शन के चलते इंग्लैंड टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम पर तलवार लटकी हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) एशेज खत्म होने के बाद मैकुलम के भविष्य पर फैसला करेगा। उन्हें अल्टीमेटम दिया जाएगा। अगर न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मैकुलम ने बोर्ड द्वारा सुझाए गए बड़े बदलाव नहीं किए तो कोच की छुट्टी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है। वहीं, सिडनी में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट में भी इंग्लैंड पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

द टेलीग्राफ के अनुसार, ईसीबी मैकुलम से 'टीम के माहौल और कल्चर में बड़े बदलाव' करने के लिए कहेगा और कोच के जवाब से तय होगा कि वह आने वाले सीजन में बने रहेंगे या नहीं। बोर्ड के सुझाए बदलावों का मकसद इंग्लैंड टीम में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। खराब प्रदर्शन से मैकुलम, स्टोक्स और टीम के क्रिकेट डायरेक्टर रॉब की पर दबाव बढ़ रहा है। इंग्लैंड ने 11 दिनों में सीरीज गंवा दी। इंग्लैंड को शुरुआत तीन टेस्ट में हार का मुंह देखना पड़ा। मेहमान टीम ने मेलबर्न में विजय परचम फहराया, जो ऑस्ट्रेलिया में एक दशक से अधिक समय में पहली जीत थी।

ये भी पढ़ें:एशेज गंवाने के बाद भी स्टोक्स-मैकुलम के साथ खड़े हैं जो रूट, बोले- उनको हटाना…

रिपोर्ट में कहा गया है कि एशेज के बाद रिव्यू में कप्तान बेन स्टोक्स की राय की मैकुलम का भविष्य तय करने में अहम भूमिका होगी। वैसे, स्टोक्स खराब प्रदर्शन के बावजूद मैकुलम के सपोर्ट में हैं। इंग्लैंड के कप्तान ने हाल ही में कहा था कि उनकी और मैकलुम की जोड़ी आने वाले समय में इंग्लैंड क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए सबसे अच्छी है। स्टोक्स और मैकुलम दोनों का अनुबंध 2027 तक है।

ये भी पढ़ें:बीच मैदान पर भिड़ गए बेन स्टोक्स और लाबुशेन, ट्रैविस हेड भी थे साथ में

स्टोक्स ने कहा था, ''मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि ब्रैंडन और मैं निकट भविष्य में यह जिम्मेदारी निभाते रहने के लिए सही लोग हैं। मैंने ब्रैंडन के साथ काम करने का समय पूरी तरह से आनंद लिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई और है जिसके साथ मैं इस टीम को मौजूदा स्थिति से और ऊंचाइयों तक ले जा सकूं।'' उन्होंने आगे कहा, ''कप्तान और कोच के तौर पर जब हमें थोड़ा समय मिलेगा तो हमें बैठकर सोचना होगा कि अगले स्तर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Brendon McCullum Australia vs England England Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |