ब्रेंडर टेलर ने 40 साल की उम्र में टेस्ट शतक ठोक रचा इतिहास, बने दूसरे बल्लेबाज; मिस्बाह नंबर-1
जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज ब्रेंडर टेलर ने अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में शतक ठोका। उनका यह शतक 40 की उम्र में आया। वह जिम्बाब्वे के लिए टेस्ट शतक ठोकने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।
अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे पहला टेस्ट शारजाह में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन जिम्बाब्वे ने 6 विकेट के नुकसान पर 326 रन बोर्ड पर लगाए। टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने शतक जड़ अहम भूमिका निभाई। टेलर के टेस्ट करियर का यह 7वां शतक है, जो 8 साल लंबे इंतजार के बाद आया। यह शतक उन्होंने 40 साल की उम्र में लगाया और इतिहास रचा। वह जिम्बाब्वे के लिए अब टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं साल 2000 से वह टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं।
वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम?
अगर ओवरऑल वर्ल्ड रिकॉर्ड पर एक नजर डालें तो साल 2000 से पहले क्रिकेटरों का 40 की उम्र तक इस खेल में एक्टिव रहना आम बात होती थी। वह इतनी उम्र के बावजूद क्रिकेट पूरी जी-जान लगाकर खेलते थे, मगर जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों की डिमांड बढ़ती गई। इस वजह से आज के समय में 40 की उम्र में टेस्ट शतक लगाना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जाता है। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड के जेबी होब्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1929 में 46 साल 82 दिन की उम्र में सेंचुरी लगाई थी।
मिस्बाह उल हक नंबर-1
साल 2000 के बाद अगर सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाए हैं तो ब्रेंडन टेलर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में नंबर-1 पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक हैं। मिस्बाह ने 42 साल 37 दिन की उम्र में सेंचुरी ठोकी थी, जबकि टेलर ने यह कमाल 40 साल 272 दिन की उम्र में किया है। टॉप-5 में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के भी खिलाड़ी हैं।
साल 2000 के बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने वाले टॉप-5 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी:
मिस्बाह-उल-हक (पाकिस्तान)- 42 साल 47 दिन
ब्रेंडन टेलर (जिम्बाब्वे)- 40 साल 272 दिन
शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्ट इंडीज)- 40 साल 31 दिन
क्रेग एर्विन (जिम्बाब्वे)- 39 साल 130 दिन
एलेक स्टीवर्ट (इंग्लैंड)- 39 साल 68 दिन
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें