वैभव सूर्यवंशी के पहले शतक में रोड़ा बना ये खिलाड़ी, मैच के बाद किया हैरान करने वाला खुलासा
जिम्बाब्वे की टीम के ऑलराउंडर ब्रैड इवांस ने कहा है कि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का शतक रोकने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था। वैभव सूर्यवंशी शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इवांस ने उनकी पारी समाप्त करवा दी।
वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने छठे मैच में ही शतक जड़ने के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी पारी खत्म हो गई। 49 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से वैभव सूर्यवंशी 81 रनों पर पहुंच गए थे। वे शतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि एक प्लेयर उस पहले शतक की राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया। ये खिलाड़ी भारत का नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे का था। उस खिलाड़ी खुद इस बात का खुलासा किया है कि वह वैभव को शतक बनाने से रोकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया।
दरअसल, जिम्बाब्वे की टीम के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ब्रैड इवांस ने वैभव सूर्यवंशी का शतक रोकने के काम किया। वेस्ले मधेवीरे की गेंद पर ब्राड इवांस ने लॉन्ग ऑफ पर कैच पकड़ा। जिस जगह पर वैभव का कैच आया, वह बाउंड्री लाइन से काफी आगे था। इवांस बाउंड्री रोप के पास खड़े थे, लेकिन गेंदबाज के साथ उन्होंने भी आगे कदम बढ़ाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले पर गेंद उतनी टाइमिंग के साथ नहीं आई, लेकिन उतनी टाइमिंग गेंद में थी कि 30 गज के दायरे के बाहर गेंद जाए और उसे लॉन्ग ऑफ पर खड़ा फील्डर कैच कर ले।
जैसे ही इवांस ने देखा कि गेंद आगे गिरने वाली है तो इवांस ने आगे डाइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा और वैभव सूर्यवंशी की पारी को समाप्त कर दिया, जो इस मैच में आसानी से शतक बना सकते थे, क्योंकि वे बहुत संभलकर खेल रहे थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मैच की पहली पारी के बाद खुद ब्रैड इवांस ने इस बात का खुलासा किया है कि वे वैभव को शतक नहीं बनाने देना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त प्रयास किया और कैच पकड़ा।
वैभव बड़ा प्लेयर है - इवांस
ब्रैड इवांस ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिड-इनिंग्स चैट में कहा, "जाहिर है, वह बड़ा प्लेयर है और वह आगे चलकर कमाल करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला शतक बनाए, इसलिए मैंने वहां ज्यादा मेहनत की।" अपने ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए, जिसमें उन्होंने अपने चार ओवर में 2-41 विकेट लिए, इवांस ने कहा, “मुझे लगता है कि मैं अपने स्पेल में आखिर में काफी अच्छी तरह से वापस आया। अपने पहले ओवर (जहां उन्होंने 15 रन दिए) से काफी निराश था।” इस सीरीज के तीनों मैच भारत ने जीते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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