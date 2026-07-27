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वैभव सूर्यवंशी के पहले शतक में रोड़ा बना ये खिलाड़ी, मैच के बाद किया हैरान करने वाला खुलासा

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जिम्बाब्वे की टीम के ऑलराउंडर ब्रैड इवांस ने कहा है कि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का शतक रोकने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था। वैभव सूर्यवंशी शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इवांस ने उनकी पारी समाप्त करवा दी।

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी शॉट खेलते हुए

वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने छठे मैच में ही शतक जड़ने के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी पारी खत्म हो गई। 49 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से वैभव सूर्यवंशी 81 रनों पर पहुंच गए थे। वे शतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि एक प्लेयर उस पहले शतक की राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया। ये खिलाड़ी भारत का नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे का था। उस खिलाड़ी खुद इस बात का खुलासा किया है कि वह वैभव को शतक बनाने से रोकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया।

दरअसल, जिम्बाब्वे की टीम के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ब्रैड इवांस ने वैभव सूर्यवंशी का शतक रोकने के काम किया। वेस्ले मधेवीरे की गेंद पर ब्राड इवांस ने लॉन्ग ऑफ पर कैच पकड़ा। जिस जगह पर वैभव का कैच आया, वह बाउंड्री लाइन से काफी आगे था। इवांस बाउंड्री रोप के पास खड़े थे, लेकिन गेंदबाज के साथ उन्होंने भी आगे कदम बढ़ाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले पर गेंद उतनी टाइमिंग के साथ नहीं आई, लेकिन उतनी टाइमिंग गेंद में थी कि 30 गज के दायरे के बाहर गेंद जाए और उसे लॉन्ग ऑफ पर खड़ा फील्डर कैच कर ले।

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जैसे ही इवांस ने देखा कि गेंद आगे गिरने वाली है तो इवांस ने आगे डाइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा और वैभव सूर्यवंशी की पारी को समाप्त कर दिया, जो इस मैच में आसानी से शतक बना सकते थे, क्योंकि वे बहुत संभलकर खेल रहे थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मैच की पहली पारी के बाद खुद ब्रैड इवांस ने इस बात का खुलासा किया है कि वे वैभव को शतक नहीं बनाने देना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त प्रयास किया और कैच पकड़ा।

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वैभव बड़ा प्लेयर है - इवांस

ब्रैड इवांस ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिड-इनिंग्स चैट में कहा, "जाहिर है, वह बड़ा प्लेयर है और वह आगे चलकर कमाल करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला शतक बनाए, इसलिए मैंने वहां ज्यादा मेहनत की।" अपने ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए, जिसमें उन्होंने अपने चार ओवर में 2-41 विकेट लिए, इवांस ने कहा, “मुझे लगता है कि मैं अपने स्पेल में आखिर में काफी अच्छी तरह से वापस आया। अपने पहले ओवर (जहां उन्होंने 15 रन दिए) से काफी निराश था।” इस सीरीज के तीनों मैच भारत ने जीते हैं।

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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