लड़के मर्द बन रन हैं..., न्यूजीलैंड से मिली जीत के बाद इन तीन खिलाड़ियों की तारीफ में बोले गौतम गंभीर
लड़के मर्द बन रहे हैं…., गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में जीतने के बाद यह कैप्शन उन प्लेयर्स के लिए लिखा है, जिन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है। गौतम गंभीर के ये शब्द नए खिलाड़ियों के लिए काफी प्रोत्साहित करने वाले हो सकते हैं।
शनिवार को भारत ने न्यूजीलैंड को एक रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से शिकस्त दी। 70/5 विकेट खोने के बाद एक समय तक लग रहा था कि भारतीय टीम 181 रनों के लक्ष्य को नहीं छू पाएगी लेकिन तीन युवा खिलाड़ियों ने इसे संभव बनाया और भारत को सीरीज की दूसरी लगातार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इन तीनों खिलाड़ियों से गौतम गंभीर बहुत इंप्रेस हुए हैं और इनकी तारीफ करते नहीं थके हैं। भारत के मैच जीतने के बाद गौतम गंभीर ने सिर्फ तीन खिलाड़ियों की तस्वीर साझा करते हुए जो कैप्शन लिखा है उससे पता चलता है कि वे इन तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन से कितने खुश हुए हैं।
गौतम गंभीर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सिर्फ तीन खिलाड़ियों की तस्वीरें लगाई हैं, जिसमें पहली तस्वीर में तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में नमन धीर हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने शनिवार को खेले गए दूसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड की मुंह से जीत छीन ली। एक समय तक भारत के पांच विकेट 100 रनों से पहले गिर गए थे। लेकिन उसके बाद नमन धीर ने पारी को आगे बढ़ाया और आउट होने से पहले 17 गेंदों में 31 रन एक चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए। नमन धीर ने पारी सेट कर दी थी। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी ने शानदार बल्लेबाजी की और 31 गेंदों में बचे हुए 69 रन आसानी से 1 गेंद शेष रहते बना दिए। तिलक वर्मा ने इस मैच में 26 गेंदों में 51 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 13 गेंदों में 26 रन एक चौके और 1 छक्के की मदद से बनाए। भारत ने इस मैच को 19.5 ओवर में 4 विकेट से जीत लिया।
मैच के बाद इन तीनों खिलाड़ियों की तारीफ में गौतम गंभीर ने एक शानदार कैप्शन लिखा। उन्होंने तिलक-नमन-नीतीश की तिकड़ी की तारीफ करते हुए लिखा- "लड़के पुरुष बन रहे हैं।" इसका वास्तविक अर्थ है कि अब ये खिलाड़ी समझदार हो रहे हैं और परिस्थितियों के अनुसार खेलना और मैच जिताना सीख रहे हैं। गौतम गंभीर की यह तारीफ इन तीनों युवा खिलाड़ियों के लिए बेशकीमती हो सकती है।
मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर लगभग सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड ने 180 रन बनाए। भारत ने 181 के लक्ष्य को एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर का बल्ला आज के मुकाबले में खामोश रहा। अक्षर पटेल भी कुछ खास नहीं कर पाए। भारतीय टीम अब तीसरे मुकाबले की तैयारी करेगी जो 27 अक्टूबर को खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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