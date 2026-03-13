IPL 2026 से पहले उठने लगी काव्या मारन की SRH के बॉयकॉट की मांग, पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने पर मचा बवाल

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खरीदा है, बल्कि सन ग्रुप के मालिकाना हक वाली और IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने इंग्लैंड में होने वाली 'द हंड्रेड' लीग में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है।

IPL 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है, इससे पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के बॉयकॉट की मांग उठने लगी है। SRH के बॉयकॉय की मांग पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने को लेकर हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खरीदा है, बल्कि सन ग्रुप के मालिकाना हक वाली और IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने इंग्लैंड में होने वाली 'द हंड्रेड' लीग में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है। सनराइजर्स लीड्स ने इस पाकिस्तानी खिलाड़ी पर 2.34 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

यह कई सालों में पहली बार है कि किसी भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी ने किसी पाकिस्तानी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को सक्रिय रूप से अपनी टीम में शामिल किया है। जहां एक ओर UK में इस कदम की तारीफ करते हुए इसे योग्यता की जीत बताया गया, वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशंसकों की ओर से इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है; इनमें से कई प्रशंसकों ने तो SunRisers ब्रांड के बहिष्कार तक की मांग कर डाली है।

अबरार अहमद सोशल मीडिया पर भारत पर तंज कसते हुए कई बार पोस्ट करते नजर आते हैं। फैंस का दावा है कि उसमें भारतीय सेना का मजाक उड़ाया गया था। ऐसे में जैसे ही इस खिलाड़ी को साइन किए जाने की खबर सामने आई, X पर #ShameOnSRH और #BoycottSunrisers जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे।

आलोचकों ने तर्क दिया कि एक ऐसे खिलाड़ी को भारी-भरकम कॉन्ट्रैक्ट देकर, जिसने सार्वजनिक रूप से भारतीय सुरक्षा बलों का अपमान किया था, फ्रेंचाइज़ी मालिकों ने अपने फ़ायदे के लिए राष्ट्रीय भावनाओं की अनदेखी की है।

एक यूजर ने लिखा, ‘ये वही Abrar Ahmed है जिसके लिए Sunrisers Leeds की मालकिन Kavya Maran ने 2.3 करोड़ पानी की तरह बहा दिए। Abrar Ahmed ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 140 करोड़ हिन्दुस्तानियों का मजाक उड़ाया था। शर्म आनी चाहिए Kavya Maran को।’

वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ‘IPL में जब शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर को खरीदा था, तब सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ था। लेकिन अब सवाल ये है कि Kavya Maran की टीम Sunrisers Leeds ने उस पाकिस्तानी खिलाड़ी Abrar Ahmed को क्यों खरीदा, जिसने कुछ दिन पहले भारतीय जवानों का मज़ाक उड़ाया था? जब किसी खिलाड़ी का रवैया इतना विवादित हो चुका था, तो The Hundred के ऑक्शन में उसे खरीदने की क्या जरूरत थी? खेल अपनी जगह है, लेकिन देश और सैनिकों के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए।’