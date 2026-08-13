Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रीलंका सीरीज में केएल राहुल निभाएंगे बड़ी भूमिका, कोच मोर्कल को है भरोसा

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मोर्न मोर्कल का मानना है कि बतौर सीनियर खिलाड़ी केएल राहुल श्रीलंका सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे। कोच ने कहा है कि श्रीलंका में पहले आने से खिलाड़ियों को फायदा मिला है।

KL Rahul
केएल राहुल

भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल का मानना है कि केएल राहुल आगामी श्रीलंका सीरीज में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शनिवार से शुरू हो रही है। कोच ने कहा है कि टीम को उनका अनुभव और युवा खिलाड़ियों को परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करने की उनकी क्षमता काम आएगी। भारतीय टीम शनिवार से गाॉल में पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। भारत ने इससे पहले 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था, जिसका हिस्सा केएल राहुल थे।

टीम को राहुल से है बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल की हालिया बल्लेबाजी की तारीफ की और कहा कि उनका अनुभव टीम के युवा खिलाड़ियों को श्रीलंका की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करेगी। मोर्कल ने कहा, ''केएल (राहुल), पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बल्लेबाजी में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं, वह वाकई शानदार रहा है। और यही हम उम्मीद करते हैं कि वह युवाओं को यहां की परिस्थितियों से क्या उम्मीद रखी जाए, इस बारे में बातचीत करें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों ने पिछले कुछ महीनों में व्यक्तिगत रूप से अपने खेल के बारे में बहुत कुछ सीखा है और यही एक वजह है कि हम यहां 10 दिन पहले आ गए हैं, ताकि खिलाड़ियों को तैयारी का सबसे अच्छा मौका मिल सके। वे यह समझ सकें कि उन्हें यहां की पिच पर रन कैसे बनाने हैं।''

ये भी पढ़ें:लगातार क्रिकेट खेलकर इंडिया सीरीज में थक गए थे हैरी ब्रूक, खुद बताई वजह

3 बाएं हाथ के स्पिनर के साथ उतर सकता है भारत

गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने संकेत दिया कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट में भारत बाएं हाथ के तीन स्पिनरों को उतार सकता है क्योंकि कुलदीप यादव, मानव सुथार और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में अलग-अलग तरह की विविधता और विकेट लेने की क्षमता है।

कुलदीप अपनी बाएं हाथ की कलाई की स्पिन से बल्लेबाजों को चकमा देने की क्षमता रखते हैं, जडेजा की सटीक गेंदबाजी बड़े से बड़े बल्लेबाज को परेशान कर सकती है जबकि सुथार पारंपरिक शैली की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी की याद दिलाते हैं। मोर्कल ने मीडिया से कहा, ''कुलदीप हमारे साथ हैं और वह आक्रामक गेंदबाज हैं। उनका अनुभव और स्तर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से ये सभी अपनी-अपनी तरह से अलग हैं।'' उन्होंने कहा, ''एक (सुथार) गेंद को थोड़ा ज्यादा टर्न कराता है, एक (जडेजा) थोड़ा अधिक सटीक है और मुझे नहीं लगता कि तीन बाएं हाथ के स्पिनरों का होना हमारे लिए कोई बड़ी चिंता है।''

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs Sri Lanka KL Rahul अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।