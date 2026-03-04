होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
भारत के प्रदर्शन पर मोर्ने मोर्कल ने कहा-सेमीफाइनल तक पहुंचना नहीं, अगले दो मैच जीतना मायने रखता है

Mar 04, 2026 06:25 pm IST
गेंदबाजी कोच मोर्कल का मानना है कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप सेमीफाइनल तक कैसे पहुंचे या आपका पिछला सफर कैसा रहा। उन्होंने कहा कि अगले दो मैचों में आपका प्रदर्शन मायने रखता है।

इंग्लैंड की तरह भारत का भी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल तक का सफर आसान नहीं रहा है, लेकिन गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने घरेलू टीम के अब तक के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रहने को खास तवज्जो नहीं दी और बुधवार को कहा कि सेमीफाइनल तक पहुंचने का तरीका नहीं बल्कि अगले दो मैच जीतना मायने रखता है। टी20 विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन टूर्नामेंट में अब तक उसका प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उसे करो या मरो की स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने किसी तरह जीत हासिल कर ली।

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान मोर्केल से वरुण चक्रवर्ती सहित भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी सवाल किए गए जो कुछ मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। मोर्केल ने कहा, ''वे अच्छी टीमें हैं, वे अच्छा खेलते हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं कि हम टीमों को 120 या 150 रन पर आउट कर देंगे तो ऐसी उम्मीद करना सही नहीं है। हम सेमीफाइनल में हैं और जीत हासिल करके ही यहां पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि भारत में जीत-हार का अंतर बहुत कम होता है।''

भारतीय गेंदबाजी कोच ने कहा, ''यह मायने नहीं रखता कि आप सेमीफाइनल तक कैसे पहुंचते हैं। मायने यह रखता है कि आप अगले दो मैचों में कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं।'' इंग्लैंड को भी सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और उसकी टीम भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार होगी।

मोर्कल ने कहा, ''हमने वास्तव में इसके (परफेक्ट मैच) बारे में बात नहीं की है। हमारी यह टीम प्रतिभाशाली है और जरूरत पड़ने पर कोई भी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आखिरी दो मैच में भी हम अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे।''

उन्होंने कहा, ''हम सभी जानते हैं कि खेल कैसे चलता है और इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन हमें मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और हमारा यही लक्ष्य है। कल हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। मुझे उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अपनी रणनीति पर अमल करके अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे।''

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ मिली जीत अब मायने नहीं रखती और उन्होंने हैरी ब्रुक की अगुवाई वाली टीम को खतरनाक बताया। मोर्केल ने कहा, ''इंग्लैंड की टीम बेहद चतुर है। उसकी टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनकी बल्लेबाजी में गहराई है जिससे वह एक बहुत ही खतरनाक टीम बन जाती है।''

उन्होंने कहा, ''गेंदबाजी में उनके पास कई विकल्प हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से वे टी20 मैच खेलते हैं। जिस तरह से वे निडर होकर मैच को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, उससे उन्हें मौके मिलेंगे और यही बात उन्हें एक खतरनाक टीम बनाती है। मुझे लगता है कि कल दो आक्रामक टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होगा।''

पिच के बारे में मोर्केल ने कहा, ''मैच से एक दिन पहले हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि विकेट कैसा खेलेगा। भारत में अचानक बहुत गर्मी हो गई है, इसलिए नमी बनाए रखना और विकेट को सूखने से बचाना, मेरे विचार में बहुत महत्वपूर्ण होगा। टीम का चयन मैच के दिन की स्थिति के आधार पर किया जाएगा।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

