होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्या एमएस धोनी मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे? कोच सिमंस ने दी लेटेस्ट अपडेट

Apr 22, 2026 10:29 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
share

चेन्नई के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने कहा है कि धोनी की उपलब्धता फिटनेस को लेकर मेडिकल स्टाफ और खुद उनकी संतुष्टि पर निर्भर करेगी। चेन्नई का अगला मैच मुंबई से है।

क्या एमएस धोनी मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे? कोच सिमंस ने दी लेटेस्ट अपडेट

चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने बुधवार को कहा कि टीम ने अभी आयुष महात्रे के विकल्प को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, जबकि दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की उपलब्धता फिटनेस को लेकर मेडिकल स्टाफ और खुद उनकी संतुष्टि पर निर्भर करेगी। आईपीएल में शानदार लय में चल रहे महात्रे के चोटिल होने के कारण बाहर होने से सीएसके को बड़ा झटका लगा है। सिमंस ने कहा कि फ्रेंचाइजी फिलहाल उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

सिमंस ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ''हमारे पास अभी किसी विकल्प को लेकर कोई तत्काल योजना नहीं है।'' उन्होंने कहा, “हमारे दल में जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ अभी काफी समय है कि बाद में रिप्लेसमेंट पर विचार किया जा सके। लेकिन फिलहाल हम अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ ही टीम तैयार करेंगे।”

ये भी पढ़ें:एलिस्टर कुक का आजीबोगरीब बयान, जैकब बेथल को IPL 2026 छोड़ने की दी सलाह

पूर्व कप्तान धोनी ने मंगलवार को अभ्यास सत्र में भाग लिया और बुधवार को नेट सत्र में तेज गेंदबाजों और थ्रोडाउन विशेषज्ञों के खिलाफ काफी समय बिताया, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वह मुकाबले के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं। सिमंस ने कहा, ''एमएस के बारे में हमें कल पता चलेगा। यह फैसला तब लिया जाएगा जब वह खुद और मेडिकल स्टाफ पूरी तरह संतुष्ट होंगे कि वह खेलने के लिए तैयार हैं।''

सिमंस ने पुष्टि की कि स्पेंसर जॉनसन टीम से जुड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज कब तक उपलब्ध होगा। उन्होंने मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा का उदाहरण देते हुए भरोसा जताया कि सीएसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी लय हासिल कर लेंगे। गायकवाड़ के नाम छह मैचों में केवल 82 रन हैं। तिलक ने हाल ही में शतक लगाकर फॉर्म में वापसी की।

ये भी पढ़ें:रोहित भाई ने बिना सोचे ये काम करने को कहा, तिलक ने बेशकीमती सलाह से उठाया पर्दा

सिमंस ने कहा, ''वह (तिलक) संघर्ष कर रहे थे, है ना? और फिर उन्होंने एक शानदार पारी खेली। उन्होंने उस पारी के 14वें ओवर के बाद 82 रन बनाए। उस समय वह 22 गेंदों में 19 रन पर थे और किसी को उनकी काबिलियत पर संदेह नहीं था।'' उन्होंने कहा, ''हम रुतु पर बिल्कुल संदेह नहीं करते और वह भी खुद पर भरोसा रखते हैं। हमारे लिए यह सिर्फ उस पल की बात है जब वह लय हासिल कर लें। यह शायद कोई शॉट या कोई ऐसा पल होगा जो उन्हें इस दौर से उबरने में मदद करेगा।''

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल का ये सीजन अच्छा नहीं गया है। टीम ने 6 मुकाबले खेले हैं और 4 गंवाए हैं। चेन्नई को सिर्फ दो मैचों में जीत मिली है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
IPL 2026 Ms Dhoni Chennai Super Kings
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।