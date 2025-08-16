Bob Simpson the coach who won Australia first World Cup In 1987 passed away at the age of 89 ऑस्ट्रेलिया को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच बॉब सिम्पसन का हुआ निधन, 89 की उम्र में ली आखिरी सांस, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bob Simpson the coach who won Australia first World Cup In 1987 passed away at the age of 89

ऑस्ट्रेलिया को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच बॉब सिम्पसन का हुआ निधन, 89 की उम्र में ली आखिरी सांस

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का निधन 89 साल की उम्र में हो गया है। सिम्पसन ने 1957 से 1978 के बीच 62 टेस्ट मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 46.81 की औसत से 4869 रन बनाए और 71 विकेट लिए।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 07:33 AM
share Share
Follow Us on
ऑस्ट्रेलिया को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच बॉब सिम्पसन का हुआ निधन, 89 की उम्र में ली आखिरी सांस

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का निधन 89 साल की उम्र में हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पुष्टि की। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक, सिम्पसन ने 1957 से 1978 के बीच 62 टेस्ट मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 46.81 की औसत से 4869 रन बनाए और 71 विकेट लिए। उन्होंने 39 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की, जिसमें से 12 में उन्हें जीत मिली। एक खिलाड़ी के रूप में, सिम्पसन को अपना पहला शतक बनाने के लिए 30वें टेस्ट तक का समय लगा, लेकिन उन्होंने इसे 311 में बदल दिया और ओल्ड ट्रैफर्ड में लगभग 13 घंटे तक बल्लेबाजी की।

न्यू साउथ वेल्स के इस खिलाड़ी ने 41 वर्ष की आयु में संन्यास से वापसी करते हुए विश्व सीरीज क्रिकेट के दौर में कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व किया।

बाद में, सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पहले फुल टाइम कोच बने, जिन्होंने चार साल तक एक भी टेस्ट सीरीज जीतने में नाकाम रही संघर्षरत टीम को खेल की सबसे मजबूत टीमों में से एक बनाने में मदद की।

उनके मार्गदर्शन में, ऑस्ट्रेलिया ने 1987 का वर्ल्ड कप, चार एशेज सीरीज और 1995 में फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी जीती, जिससे वेस्टइंडीज के खिलाफ 17 साल का सूखा समाप्त हुआ।

1996 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कोच के पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी कार्य किया।

सिम्पसन को 1985 में स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम और 2006 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।

उन्हें 2013 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।

बॉब सिम्पसन विशेष सम्मान

1965: विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित

1978: ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (एएम) के सदस्य बने

1985: स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल

2000: ऑस्ट्रेलियाई खेल पदक प्राप्त

2001: खेल (क्रिकेट) में योगदान के लिए शताब्दी पदक प्राप्त

2006: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल

2007: ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (AO) के अधिकारी बने

2013: आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल

Australia Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |