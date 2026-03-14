IPL के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी ने दिया पाकिस्तान को धोखा! अब PCB लीगल एक्शन लेने की तैयारी में
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से पहले पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुजरबानी को शेमार जोसेफ के रिप्लेसमेंट के रूप में अपनी टीम में शामिल किया था।
जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने स्क्वॉड में शामिल किया। मुजरबानी बतौर रिप्लेसमें केकेआर के स्क्वॉड में शामिल हुए हैं। उन्होंने कोलकाता के स्क्वॉड में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान की जगह शामिल किया गया है। देश में हुए विवाद के बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था। मगर अब ब्लेसिंग मुजरबानी को अपनी टीम में शामिल कर केकेआर ने पाकिस्तान में विवाद खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान अब ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है।
दरअसल, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से पहले पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुजरबानी को शेमार जोसेफ के रिप्लेसमेंट के रूप में अपनी टीम में शामिल किया था।
अब जब केकेआर से उन्हें बुलावा आया तो ब्लेसिंग मुजरबानी रुक नहीं पाए और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ आईपीएल खेलने के लिए राजी हो गए।
यह पहला मौका नहीं है जब किसी खिलाड़ी ने आईपीएल को पीएसएल से ऊपर चुना होगा। पिछले साल भी साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने भी ऐसा ही किया था, जब पेशावर जल्मी ने उन्हें 'डायमंड पिक' के तौर पर चुना था। बाद में, वह बतौर रिप्लेसमेंट मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे।
जियो सुपर की एक रिपोर्ट के अनुसार, PCB अब 29 वर्षीय खिलाड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है।
टी20 वर्ल्ड कप में दमदार रहा है ब्लेसिंग मुजरबानी का प्रदर्शन
जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मूजरबानी ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी तीखी गेंदबाजी से खूब धमाल मचाया था। 6 मैचों में 13 विकेट के साथ वह टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज में 4 विकेट चटकाए थे, जिसके दम पर जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 तक पहुंचने में कामयाब रही थी। अब आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स उनसे ऐसे ही धाकड़ प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें