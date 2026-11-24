न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को लगी गंभीर चोट, टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से हुआ बाहर
न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी को गंभीर चोट पहले टेस्ट मैच की ट्रेनिंग के दौरान लगी। ऐसे में उसे टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी कर दिया है।
टीम इंडिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में सफल हुई न्यूजीलैंड की टीम को एक बड़ा झटका दूसरे टेस्ट मैच से पहले लगा है। सीरीज का आखिरी मुकाबला सीरीज डिसाइडर होगा, क्योंकि उसी मैच के नतीजे से तय होगा कि इस सीरीज को कौन सी टीम जीतेगा, कौन सी टीम हारेगी या फिर सीरीज ड्रॉ पर ही खत्म होगी। क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में ब्लेयर टिकनर मेजबान न्यूजीलैंड का हिस्सा नहीं होंगे। वे चोट के कारण उस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वे पहले मैच में भी नहीं खेले थे।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि ब्लेयर टिकनर इस हफ्ते वेलिंगटन में ट्रेनिंग सेशन के दौरान दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज की चोट कितनी गंभीर है और खेलने के लिए उनकी वापसी का अनुमानित टाइमलाइन क्या है? यह पता लगाने के लिए सोमवार को क्राइस्टचर्च में आगे की जांच की जाएगी। ये जानकारी भी न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से दी गई है। इसके अलावा उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी बोर्ड ने कर दिया है।
ब्लेयर टिकनर के रिप्लेसमेंट का ऐलान
मैट फिशर को न्यूजीलैंड की टीम में इस सीरीज के आखिरी मैच के लिए टिकनर की जगह शामिल किया गया है। फिशर भारत के खिलाफ T20I और ODI सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए खेले थे और व्हाइट जर्सी में भी नजर आ सकते हैं। शुक्रवार 27 नवंबर से हेगले ओवल में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले क्राइस्टचर्च में वे टीम से जुड़ेंगे। वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, जो मेजबानों के लिए बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि भारत के पास इस मैच को पारी और रनों के अंतर से जीतने का मौका था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
ये था पहले मैच का लेखा-जोखा
पहले मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 368 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 9 विकेट खोकर 720 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शतक ठोका, जबकि चार अन्य बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े। भारत के पास 350 से ज्यादा रनों की बढ़त थी और पर्याप्त समय न्यूजीलैंड को ऑलआउट करने के लिए था, लेकिन सपाट पिच, नरम होती गेंद और थोड़ी बहुत खराब फील्डिंग की वजह से भारत सिर्फ 5 विकेट ही चटका सका और मैच अंत में ड्रॉ पर खत्म करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट