विराट कोहली को जल्दी आउट करने का बना लिया है प्लान, न्यूजीलैंड के ब्लेयर टिकनर ने दिया हिंट
ब्लेयर टिकनर न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे में वापसी की उम्मीद जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि टीम विराट कोहली को आगामी मैच में जल्दी आउट करने की कोशिश करेगी।
तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर का मानना है कि विराट कोहली न्यूजीलैंड को 'बेहतरीन चुनौती' देते हैं लेकिन उनकी टीम शनिवार को होने वाले दूसरे वनडे में गेंदबाजी में और बेहतर प्रदर्शन के साथ दमदार बल्लेबाजी करने के इरादे से उतरेगी। टिकनर ने कहा कि कोहली विरोधी गेंदबाजों को दबाव में लाने की काबिलियत रखते हैं लेकिन कहा कि न्यूजीलैंड को यकीन है कि भारत के इस धुरंधर बल्लेबाज को आउट करने का रास्ता निकाल लेंगे।
उम्मीद है कोहली को जल्दी आउट कर देंगे
उन्होंने कहा ,'' छोटे स्कोर के बीच उन्होंने आकर हम पर दबाव बना दिया। हमने विकेट लेने की कोशिश की लेकिन उनका प्रदर्शन शानदार रहा। इसके बावजूद हमें दूसरे मैच में वापसी का यकीन है।'' उन्होंने कहा ,'' उनके खिलाफ खेलने का यह शानदार मौका है और उम्मीद है कि हम उन्हें जल्दी आउट कर देंगे।''
न्यूजीलैंड को बाकी मैचों में आक्रामक बल्लेबाज डेवोन कॉनवे की कमी खलेगी जो अभ्यास के दौरान मैट हेनरी से टकराने के बाद कनकशन के कारण बाहर हैं। टिकनर ने कहा ,'' हमारे लिये यह करारा झटका है । हम उनकी जगह केली को उतार रहे हैं जो शानदार खिलाड़ी है । उनकी गैर मौजूदगी में दूसरे खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का मौका है।''
बुधवार को ऑकलैंड में सीरीज़ का पहला वनडे न्यूज़ीलैंड के लिए अच्छा नहीं रहा। बारिश से प्रभावित मुक़ाबले में भारत ने गेंद और बल्ले, दोनों से दबदबा बनाया। हालांकि, टिकनर ने 11वें नंबर पर उतरकर 23 गेंदों में 34 रन की अप्रत्याशित पारी खेलकर अपने प्रशंसकों को मुस्कुराने का मौक़ा दिया। टिकनर ने मज़ाक में कहा कि अब उन्हें 10वें नंबर के जैकब डफ़ी से ऊपर प्रमोशन मिलना चाहिए। दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 41 रन जोड़े थे और टिकनर को उम्मीद है कि वह इससे भी आगे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा, "हां, मेरे मैदान पर उतरने से पहले कुछ बातचीत हुई थी, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहां वेलिंग्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, तो मैंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। इसलिए मैंने डफ़ी की थोड़ी खिंचाई की। मैं 10वें नंबर पर आने के लिए तैयार हूं। अब धीरे-धीरे तीसरे नंबर तक पहुंचना है, ऐसा मुझे लगता है।"
वेलिंग्टन वनडे का आउटफील्ड ईडन पार्क से बिल्कुल अलग होगा। ऑकलैंड में टीमों की रणनीति आम तौर पर सीधी बाउंड्री के काफी छोटी होने के इर्द-गिर्द रहती है, लेकिन हेनरी स्टेडियम में उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी। यहां सीधी बाउंड्री स्क्वेयर बाउंड्री के मुकाबले काफी लंबी हैं। भारत के तेज गेंदबाजों ने तीसरे टी20 में इन परिस्थितियों के हिसाब से शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने सपाट बल्लेबाजी पिच पर फुल और सीधी गेंदें डालकर न्यूजीलैंड को 198 रन पर रोक दिया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी