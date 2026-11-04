11वें नंबर के बल्लेबाज ने उड़ा दिए भारतीय गेंदबाजों के होश, 4 छक्के जड़कर रच दिया इतिहास
न्यूजीलैंड के 11वें नंबर के बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। खासकर अर्शदीप सिंह के, जिन्होंने एक ही ओवर में 3 छक्के खाए और वह भी 11वें नंबर के बल्लेबाज के खिलाफ। एक रिकॉर्ड भी ब्लेयर टिकनर ने बनाया।
ऑकलैंड में पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया की नाक में दम न्यूजीलैंड के किसी स्पेशलिस्ट बैटर ने नहीं किया, बल्कि एक ऐसे बल्लेबाज ने किया, जो असल में बल्लेबाज नहीं, बल्कि गेंदबाज है। जी हां, न्यूजीलैंड की टीम के नंबर 11 के बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर, जो कि एक गेंदबाज हैं, उन्होंने भारतीय टीम के होश उड़ा दिए। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और एक के बाद एक 4 छक्के अपनी पारी में जड़कर एक स्पेशल रिकॉर्ड बना दिया। भारत के खिलाफ इससे पहले किसी बल्लेबाज ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन ब्लेयर टिकनर ने कमाल कर दिखाया।
ब्लेयर टिकनर भारत के खिलाफ नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की एक पारी में 4 छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ऐसा किया है। उनसे पहले दो बल्लेबाज 4 छक्के नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे मैच में जड़ चुके हैं। दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान के हैं। मोहम्मद आमिर ने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में 4 छक्के जड़े थे, जबकि नसीम शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 छक्के 2025 में आखिरी नंबर पर उतरकर जड़े थे।
ODI की एक पारी में नंबर 11 के बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा छक्के
4 मोहम्मद आमिर बनाम इंग्लैंड नॉटिंघम 2016
4 नसीम शाह बनाम NZ हैमिल्टन 2025
4 ब्लेयर टिकनर बनाम भारत ऑकलैंड 2026
ब्लेयर टिकनर ने अर्शदीप सिंह को निशाना बनाया था। अर्शदीप भारत के लिए 38वां ओवर करने आए थे और वे अपने पांचवें विकेट की तलाश में थे, लेकिन टिकनर ने एक के बाद एक 3 छक्के उनके ओवर में जड़े। इससे पहले उन्होंने गुरनूर बराड़ के ओवर में एक छक्का जड़ा। इस तरह कुल 4 छक्के इस पारी में टिकनर के बल्ले से आए। वे 23 गेंदों में एक चौके और 4 छक्कों की मदद से 34 रनों की पारी खेलकर बराड़ का शिकार बने। इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 147.83 का था।
न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में ब्लेयर टिकनर दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज थे। 39 रन ओवर टिम साइफर्ट ने बनाए थे, जबकि 34 रन टिकनर ने बनाए। उनके बाद 30 रन ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से आए और 28 रन डेरिल मिचेल ने बनाए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 185 रनों पर ढेर हो गई। भारत के लिए अर्शदीप सिंह को चार विकेट मिले, जबकि 3 विकेट गुरनूर बराड़ के खाते में गए और 2 सफलताएं अंशुल कंबोज ने अपने नाम कीं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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