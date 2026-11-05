विराट कोहली के पास हैं ICC के ये 10 बड़े अवॉर्ड, एक खिताब है ऐसा; जो किसी के पास नहीं
विराट कोहली के ICC 10 बड़े अवॉर्ड हैं। इनमें एक खिताब तो ऐसा है, जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही पिछले दशक में हुई है। विराट कोहली 2020 में आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुने गए थे।
भारत के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली आज यानी 5 नवंबर 2026 को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। विराट कोहली ने इस साल तो कुछ समय पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, क्योंकि वे न्यूजीलैंड में हैं, जहां का समय भारत के समय से काफी आगे है। उन्होंने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के बाद अपना बर्थडे मनाया। हालांकि, इस सबके बीच आप ये जान लीजिए कि विराट कोहली ने अपने सुनहरे करियर में कितने आईसीसी अवॉर्ड जीते हैं और कौन-कौन से आईसीसी के अवॉर्ड अपने नाम किए हैं। विराट कोहली आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में भी शामिल हैं।
विराट कोहली ने पहली बार सबसे बड़ा आईसीसी अवॉर्ड साल 2012 में जीता था, जब वे आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे। इसके बाद अगले आईसीसी अवॉर्ड के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा था। 2017 में जाकर उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवॉर्ड से नवाजा गया था। उस साल वह आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर फिर से बने थे। अगले साल तो उन्होंने आईसीसी से 3 अवॉर्ड बटोर लिए थे।
2018 में विराट कोहली आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए थे। 2019 में विराट कोहली को आईसीसी से एक खास अवॉर्ड मिला था। उन्हें 2019 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड से नवाजा गया था। वर्ल्ड कप 2019 के दौरान ये किस्सा था, जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को फैंस बू कर रहे थे, क्योंकि वे बॉल टैंपरिंग के बैन के बाद लौटे थे। इसके बाद विराट ने फैंस से अपील की थी कि उनकी हौसलाअफजाई करें, न कि उनके खिलाफ कमेंट।
विराट कोहली को आईसीसी का सबसे बड़ा अवॉर्ड आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का मिला था। इस अवॉर्ड की शुरुआत आईसीसी ने इसी दशक में की थी। 2020 में ही उन्हें आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के अवॉर्ड से भी नवाजा गया था। वहीं, 2023 में फिर से विराट कोहली आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। इस तरह आईसीसी के 10 बड़े अवॉर्ड विराट कोहली की कैबिनेट में सजे हुए हैं।
विराट कोहली के टॉप 10 ICC अवॉर्ड
ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2012
ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017
ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017
ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018
ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018
ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018
ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019
ICC क्रिकेटर ऑफ द डिकेड
ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड
ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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