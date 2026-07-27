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बिंदियारानी देवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता ब्रॉन्ज मेडल, भारत को मिला छठा पदक

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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बिंदियारानी देवी ने ग्लास्गो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को 58 किलो ग्राम भार वर्ग में वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक दिलाया है। भारत का यह 6वां पदक है। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम भार उठाया, कुल मिलाकर 199 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य जीता।

Bindyarani devi
बिंद्यारानी देवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता कांस्य पदक

बिंदियारानी देवी ने ग्लास्गो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को 58 किलोग्राम भार वर्ग वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक दिलाया है। भारत का यह 6वां पदक है। बिंदियारानी ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम भार उठाया, कुल मिलाकर 199 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कनाडा की ऐन सोफी ताशेरो ने 215 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता, जबकि नाइजीरिया की रागियातु फोलशादे लॉवल ने 229 किलोग्राम भार उठाकर खेलों का रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता।

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इससे पहले बिंदियारानी ने बर्मिंघम में आयोजित पिछली विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। उन्होंने 2021 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता है। अब तक भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल 6 पदक अपने नाम कर लिए हैं। रविवार को मीराबाई चानू ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। ऋषिकांत सिंह भारत्तोलन में ही रजत पदक विजेता रहे। राजा मुथुपंडी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। ज्ञानेश्वरी यादव ने आज ही सिल्वर मेडल अपने नाम किया। झंडू कुमार ने पैरा पॉवरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। और अब बिंदियारानी देवी ने भारोत्तोलन कांस्य में कांस्य पदक अपने नाम किया है।

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ये हैं भारत के अब तक के पदक विजेता:

  1. मीराबाई चानू, भारोत्तोलन स्वर्ण

2. ऋषिकांत सिंह चाननबम, भारोत्तोलन में रजत पदक विजेता

3. राजा मुथुपंडी, भारोत्तोलन रजत

4. ज्ञानेश्वरी यादव, भारोत्तोलन रजत

5. झंडू कुमार, पैरा पॉवरलिफ्टिंग कांस्य

6. बिंदियारानी देवी, भारोत्तोलन कांस्य

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स्नैच में बिंदिया का दमदार प्रदर्शन

भारतीय महिला वेटलिफ्टर बिंदियारानी ने 58 किलो भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलो वजन उठाया। उनके तीनों प्रयास सफल रहे। बिंदियारानी ने स्नैच के पहले प्रयास में 83 किलो वजन उठाने का फैसला किया और वह इसमें सफल रहीं। उन्होंने पहले 85 किलो वजन रजिस्टर कराया था, लेकिन आखिरी मिनटों में उन्होंने वजन कम करने का फैसला किया। स्नैच के दूसरे प्रयास में बिंदिया ने वजन बढ़ाया और 85 किलो वजन उठाने का फैसला किया। उन्हें 85 किलो वजन उठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर तीसरे प्रयास में उन्होंने 87 किलो वजन उठाया।

क्लीन एंड जर्क में पहला प्रयास असफल, फिर दमदार वापसी

बिंदिया का क्लीन एंड जर्क में पहला प्रयास नो लिफ्ट करार दिया गया। उन्होंने पहले प्रयास में 110 किलो वजन रजिस्टर कराया और उठाया भी। पहले इसे सफल प्रयास दिया गया, लेकिन ज्यूरी ने रिव्यू किया जिसके बाद पहला प्रयास नो लिफ्ट करार दिया गया। हालांकि, उन्होंने दूसरे प्रयास में दमदार वापसी की। 112 किलो वजन उठाया और खुद को पदक की रेस में शामिल किया। बिंदिया के सामने एकमात्र अड़चन इंग्लैंड की एलिजा प्राट थीं जो कांस्य की दौड़ में बनी हुई थीं। हालांकि, प्राट क्लीन एंड जर्क में अपने आखिरी प्रयास में 113 किलो वजन नहीं उठा सकीं, जिससे बिंदिया का कांस्य पक्का हो गया। भारत के लिए यह गर्व की बात रही।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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