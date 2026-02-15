मिट चुका था वजूद, अब दुनिया देख रही है 'वैभव'; राकेश तिवारी की मेहनत से जीवंत हुआ बिहार क्रिकेट
राजनीति का 'धुरंधर' अब क्रिकेट का द्रोणाचार्य बन गया है, क्योंकि राकेश तिवारी ने ही बिहार क्रिकेट को फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए बहुत काम किया। बिहार से आने वाले वैभव सूर्यवंशी अब विश्व क्रिकेट में सनसनी बन चुके हैं।
कुछ साल पहले तक बिहार क्रिकेट संघ यानी बीसीए का कोई वजूद नहीं था। बिहार के खिलाड़ी दर-दर की ठोकरें खाते फिरते थे। उनके पास बिहार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैभव सूर्यवंशी जैसे सितारे का वैभव पूरी दुनिया देख चुकी है। बिहार की टीम रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप से एलीट ग्रुप में प्रवेश कर गई है। इसकी पटकथा लिखने वाले कोई और नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के धुरंधर और बिहार क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी हैं।
बात साल 2017 से शुरू होती है, जब लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस साल आदेश दिया था कि हर राज्य का एक राज्य क्रिकेट संघ होना चाहिए। उसके बाद बिहार का क्रिकेट फिर से वजूद में आया। 2019 में राकेश तिवारी बीसीए के बॉस बने। 6 साल उनका कार्यकाल रहा। अब उनके बेटे हर्षवर्धन तिवारी बीसीए प्रमुख हैं।
बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी ने बिहार क्रिकेट के लिए खूब मेहनत की, जिसका नतीजा सबके सामने है। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में टीम पहुंच चुकी है। अंडर 23 सीके नायुडू ट्रॉफी भी टीम एलीट ग्रुप में है और विजय हजारे ट्रॉफी में भी प्लेट ग्रुप को बिहार ने पार कर लिया है।
इतना ही नहीं, बिहार से आईपीएल में तीन खिलाडि़यों का चयन भी हो चुका है, जिनमें सबसे बड़ा नाम वैभव सूर्यवंशी का है, जो महज 14 साल की उम्र में विश्व क्रिकेट में सनसनी बन चुके हैं। इयान बिशप से लेकर क्रिस गेल और मिस्टर 360 कहे जाने वाले एबी डिविलियर्स तक इस युवा खिलाड़ी की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि, वैभव के सिलेक्शन की वजह से राकेश तिवारी पर आरोप भी लगे और उन्हें खूब आलोचना भी झेलनी पड़ी।
यहां तक कि 13 साल का होने के कारण आईपीएल ऑक्शन में उनका नाम शामिल नहीं किया जा रहा था। ऐसे में राकेश तिवारी ने बीसीसीई से ऑक्शन में इस युवा खिलाड़ी का नाम डालने के लिए कहा था। वैभव की उम्र की जगह उनमें प्रतिभा देखने वाले राकेश तिवारी ने दैनिक जागरण से कहा है कि उनका वैभव पूरी दुनिया देख रही है। 14 साल की उम्र में ही रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और यूथ ओडीआई क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। हाल ही में हुए अंडर 19 विश्व कप के वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। राजस्थान रॉयल्स ने उनको ऑक्शन से पहले रिटेन भी किया है।
