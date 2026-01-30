Cricket Logo
बाबर आजम ने कप्तानी के बाद बैटिंग पोजिशन भी गंवाई, तीसरे नंबर पर कप्तान सलमान का कब्जा

संक्षेप:

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि वह अब इस नंबर पर खुद बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे में बाबर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे।

Jan 30, 2026 12:14 pm IST
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 22 रनों से हराया। ये जीत पाकिस्तान के लिए काफी खास है। क्योंकि सलमान आगा के नेतृत्व वाली टीम 2650 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया को टी20 इंटरनेशनल में हराने में कामयाब हुई है। लाहौर में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 168 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पहले मैच में बैटिंग पोजिशन में बदलाव किया था और इस वजह से वह खुद बाबर आजम से पहले बैटिंग करने के लिए उतरे थे और उनका ये फैसला सही साबित हुआ है, जिसकी वजह से बाबर आजम की तीसरे नंबर की बैटिंग पोजिशन अब छिन गई है।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए टी20 इंटरनेशनल में करीब 35 पारियों में 1245 रन बनाए हैं। हालांकि टी20 विश्व कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में बाबर आजम अपने पसंदीदा स्थान पर नहीं खेल सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के नियमित कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि वह अब खुद इस जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे। सलमान अली आगाा पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में ज्यादातर मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं। लेकिन उन्होंने हाल ही में खुद को बैटिंग पोजिशन में ऊपर रखा है, जिससे वह स्पिनरों के खिलाफ ज्यादा आक्रमक खेल सके। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में 39 रन की पारी खेली।

कप्तान सलमान अली आगा ने कंफर्म किया है कि ऑस्ट्रेलिया और आगामी टी20 विश्व कप में वह तीसरे नंबर पर ही बल्लेबाजी करेंगे। उनका मानना है कि उनके खेलने का तरीका जैसा है वह इस नंबर पर सही बैठता है। सलमान ने कहा, ''हां, मैं नंबर तीन पर बल्लेबाजी करूंगा।''

उन्होंने आगे कहा, ''हम बहुत स्पिन का सामना करने की उम्मीद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं पावरप्ले में स्पिन को पूरी तरह डोमिनेट कर सकता हूं। इसलिए मैंने ऊपर बैटिंग करने का फैसला किया है, और यहीं पर मैं बने रहूंगा।'' सलमान अली आगा के तीसरे नंबर पर आने का मतलब है कि बाबर आजम को नई भूमिका मिल सकती है। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे मैच में 20 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए।

बाबर आजम ने वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद सभी फॉर्मेट्स से कप्तानी छोड़ी थी। इसके बाद 31 मार्च 2024 को उन्हें दोबारा T20I और वनडे कप्तान बनाया गया। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2024 में कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कार्यभार कम करने और बल्लेबाजी पर फोकस करने का कारण बताया। इसके बाद मोहम्मद रिजवान को व्हाइट-बॉल कप्तान बनाया गया। हालांकि वह भी ज्यादा दिन तक इस पर नहीं रह सके और फिर सलमान अली आगा ने कमान संभाली।

