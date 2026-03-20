IPL 2026 से पहले एमएस धोनी ने फैंस की बढ़ाई धड़कने, मैदान पर लंगड़ाते हुए दिखे चेन्नई के पूर्व कप्तान
चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार क्रिकेटर एमएस धोनी शुक्रवार को ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैदान से बाहर जाते समय लंगड़ाते हुए दिखे। धोनी 44 साल के हो चुके हैं और शायद आईपीएल में ये उनका आखिरी सीजन हो सकता है।
भारतीय टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी आईपीएल 2026 के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। धोनी काफी दिन पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से जुड़ गए थे और आगामी सीजन के लिए प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहा रहे हैं। एमएस धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में खेलने उतरने वाले हैं। उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार चैंपियन बन चुकी है। हालांकि इस बार धोनी बतौर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे और शायद फिटनेस को देखते हुए टूर्नामेंट में के सभी मैच ना खेले। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एमएस धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रैक्टिस के बाद लंगड़ाते हुए मैदान के बाहर जा रहे हैं।
एमएस धोनी पिछले कुछ साल से घुटने की समस्या से जूझ रहे हैं और लगातार सीजन में मुश्किलों में नजर आए हैं। धोनी 44 साल के हो गए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से 6 साल पहले ही संन्यास ले लिया था। ऐसे में वह सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ सीजन में उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ी है क्योंकि फैंस को ऐसी शंका थी कि धोनी के पिछले सीजन आखिरी हो सकते हैं।
एमएस धोनी का शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह मैदान पर अपने किट बैग के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पैड भी पहन रखा है। हालांकि बाउंड्री लाइन के बाहर जाते समय वह लगड़ाते हुए दिखे, जिससे फैंस काफी परेशान हो गए हैं। इस दौरान स्टेडियम में मौजूद फैंस धोनी से मिलने के लिए कह रहे थे, हालांकि उन्होंने मजाक में इसे टाल दिया। धोनी इशारा कर रहे थे कि जो फैन उनसे मिलना चाहते हैं वो अलग टीम की जर्सी पहने हुए हैं। धोनी 44 साल के हो चुके हैं और 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलेंगे।
धोनी ने आईपीएल में अब तक 278 मैच खेले हैं और 5,439 रन बनाए हैं। पिछले सत्र में उन्हें केवल डेथ ओवरों में ही बल्लेबाजी करते हुए देखा गया था। उन्होंने तब 13 पारियों में 196 रन बनाए थे। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ कासी विश्वनाथन ने कन्फर्म किया है कि अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी के 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा सीजन खेलने की उम्मीद है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी भूमिका के बारे में आखिरी फैसला टीम का कोचिंग स्टाफ लेगा। आईपीएल का 19वां एडिशन 28 मार्च से शुरू होने वाला है, और फ्रेंचाइजी ने पहले ही अपने ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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