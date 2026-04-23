पाकिस्तान लीग में फुल ड्रामा, विकेट मिलने पर आमिर ने हदें की पार; फहीम अशरफ ने गुस्से में ताना बल्ला
पाकिस्तान सुपर लीग में रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच हुए मैच के दौरान मोहम्मद आमिर ने फहीम अशरफ को अपशब्द कहे, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन गलत कारणों की वजह से काफी चर्चा में रहा। शाहीन अफरीदी और फखर जमां जैसे खिलाड़ियों ने नियमों का उल्लघंन करते पकड़े गए थे और फिर उनको पीसीबी ने सजा भी दी। इस बीच गुरुवार को पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के 34वें मैच में रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फहीम अशरफ को आउट करने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने जश्न मनाते हुए उन्हें मैदान से बाहर जाने का इशारा किया, जिसे देखकर फहीम खुद को काबू में नहीं रख सके और बल्ला दिखाते हुए दिखे।
फहीम-आमिर के बीच तकरार
इस्लामाबाद यूनाइटेड की पारी के 17वें ओवर में फहीम अशरफ आमिर की बाउंसर को थर्ड मैन पर खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद बैट का किनारा लेकर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों में गई। आमिर विकेट मिलने के बाद खुद पर काबू नहीं रख सके और जश्न के दौरान फहीम अशरफ को मैदान से बाहर जाने का इशारा किया। आमिर का इशारा देख फहीम आपा खो बैठे और बैट लेकर आमिर की तरफ बढ़े लेकिन साथी खिलाड़ियों ने दोनों को आपस में भिड़ने से रोका और मामले को शांत कराया। आमिर ने इस दौरान कुछ अपशब्द भी कहे।
रावलपिंडी की टीम ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में जीत का खाता खोला है। मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व में टीम ने लगातार आठ मुकाबले गंवाए थे और टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। हालांकि गुरुवार को टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है और सीजन की पहली जीत हासिल की। रावलपिंडी ने गुरुवार को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। टीम की ओर से डेवोन कॉनवे ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। रावलपिंडी की ओर से मोहम्मद आमिर, साद मसूद और डियान ने 2-2 विकेट चटकाए।
138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रावलपिंडी की टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने पहली ही गेंद पर अब्दुल्ला फजल का विकेट गंवाया। वह खाता नहीं खोल सके। इसके बाद मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम के बीच दूसरे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी हुई। कामरान 30 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 38 गेंद में 45 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया। सैम बिलिंग दो के स्कोर पर रन आउट हो गए। डेरिल मिचेल ने 25 गेंद में 32 रन की पारी खेली। शादाब खान, क्रिस ग्रीन और इमाद वसीम को 1-1 विकेट मिला।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी