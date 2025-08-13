ICC रैंकिंग में तगड़ा फेरबदल, रोहित-तिलक को बैठे-बिठाए फायदा; बाबर आजम को झेलना पड़ा नुकसान

Latest ICC Rankings: 'हिटमैन' रोहित शर्मा और युवा भारतीय बल्लेबाज तिलाक वर्मा को ताजा आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में एक-एक स्थान स्थान का फायदा हुआ है। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को नुकसान झेलना पड़ा है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें तगड़ा फेरबदल हुआ। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बैठे-बिठाए फायदा मिला है। वह वनडे बल्लेबाजों की सूची में एक स्थान चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 756 रेटिंग अंक हैं। भारत ने आखिरी वनडे मार्च 2025 में खेला लेकिन रोहित को पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम के खराब प्रदर्शन का लाभ मिला है। बाबर वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में फ्लाप रहे। उन्होंने पिछले दो मैचों में शून्य और 9 रन बनाए, जिसके बाद नुकसान झेलना पड़ा। बाबर 751 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं।

टॉप-10 में भारत के चार बैटर हैं। शुभमन गिल (784) नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (736) चौथे और श्रेयस अय्यर (704) आठवें स्थान पर बरकरार हैं। वहीं, आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर रैंकिंग में भी उठापटक देखने को मिली है। भारत के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा एक स्थान बढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके 804 अंक हैं। तिलक ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच फरवरी 2025 में खेला था। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड के फ्लॉप शो का फायदा मिला है। हेड साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों में दो और और पांच रन ही बना सके। वह (782) दो स्थान लुढ़ककर चौथे पर चले गए हैं। फिल साल्ट (791) तीसरे पर आ गए और भारत के अभिषेक शर्मा (829) पहले स्थान पर कायम हैं।

ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड ने छह स्थानों की छलांग लगाई है। वह टी20 बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 680 रेटिंक अंक हैं। डेविड नेअपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग हासिल की है। वह ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। डेविड के साथी कैमरून ग्रीन भी छह स्थान ऊपर चढ़कर 17वें स्थान पर चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दूसरे टी20 में तूफानी शतक जड़ने वाले डेवाल्ड ब्रेविस (नाबाद 125) 21वें स्थान पर पहुंच गए। वह टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 100 से बाहर थे। उनके हमवतन ट्रिस्टन स्टब्स (12 पायदान ऊपर 27वें पर) ने भी रैंकिंग में सुधार किया है।