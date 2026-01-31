Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Big Boost for India Tilak Varma Gets Fitness Green Light Links Up with Team on Feb 3 in Mumbai
तिलक वर्मा अगले महीने भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जल्द मिलेगी BCCI सीओई से हरी झंड़ी

संक्षेप:

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक ग्रोइन की इंजरी से ठीक हो गए हैं और जल्द ही उन्हें बीसीसीआई सीओई से खेलने के लिए अनुमति मिल सकती है।

Jan 31, 2026 08:16 pm ISTHimanshu Singh भाषा
भारत के आक्रामक बल्लेबाज तिलक वर्मा को ग्रोइन की चोट से ठीक होने के बाद जल्द ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से खेलने की स्वीकृति मिल सकती है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने शनिवार को पीटीआई को बताया कि तिलक को सीओई से रिलीज किया जाएगा और वह तीन फरवरी को मुंबई में भारतीय टीम से जुड़ेंगे। इससे भारतीय टीम को सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से कुछ दिन पहले मजबूती मिलेगी।

सूत्र ने कहा, ''उन्होंने पूर्ण मैच फिटनेस हासिल कर ली है।'' सात जनवरी को ग्रोइन की चोट की सर्जरी के बाद तिलक सीओई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्हें अंतिम फिटनेस स्वीकृति के लिए शुक्रवार को एक सिमुलेशन (किसी चीज के समान कृत्रिम स्थिति तैयार करना) मैच में हिस्सा लेना था।

इसका मतलब है कि 23 साल के इस बल्लेबाज के टी20 विश्व कप के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। स्वीकृति मिलने के बाद तिलक के टी20 विश्व कप से पूर्व होने वाले अभ्यास मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे। इस श्रृंखला में उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया था। गत चैंपियन भारत टी20 विश्व कप में सात फरवरी को अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ करेगा।

अय्यर को सिर्फ पहले तीन मैचों के लिए तिलक की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। तिलक की इस महीने की शुरुआत में राजकोट में विजय हजारे मैच खेलते समय सर्जरी हुई थी, उनके सात फरवरी से शुरू होने वाले विश्व कप के लिए फिट होने की उम्मीद है। वह फिलहाल बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं और उनके अपने सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, उन्होंने रिहैब प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनके करीबी एक सूत्र ने बताया कि वह विश्व कप के लिए निश्चित रूप से उपलब्ध रहेंगे।

