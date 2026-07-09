इंग्लैंड के खिलाफ ‘महामुकाबले’ से पहले भारत को बड़ा झटका, प्रतिका रावल हुईं बाहर

इंडिया विमेंस वर्सेस इंग्लैंड विमेंस एकमात्र टेस्ट मैच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाना है। 10 जुलाई से शुरू होने वाले इस मुकाबले से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। प्रतिका रावल चोट के चलते बाहर हो गईं हैं।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड में ही है। भारत को मेजबान टीम के साथ 10 जुलाई से एकमात्र टेस्ट मैच खेला है। यह मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। हालांकि मैच से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। धाकड़ ओपनर प्रतिका रावल चोट के चलते इस मैच से बाहर हो गईं हैं, जिसके पुष्टि खुद कोच अमोल मजूंदार ने की। वहीं प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान हो गया है। प्रतिका रावल घुटने की चोट के चलते यह ऐतिहासिक मैच नहीं खेल पाएंगी।

ICC के अनुसार, हेड कोच अमोल मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फर्म किया कि रावल के घुटने में कट लग गया है, जिसके लिए टांके लगाने की जरूरत है, साथ ही उन्होंने कवर के तौर पर प्रिया पुनिया को टीम में शामिल करने की भी घोषणा की।

पुनिया ने हाल ही में A सीरीज में दो हाफ-सेंचुरी लगाकर सबको इम्प्रेस किया। अब वह टीम इंडिया के लिए अपने डेब्यू का इंतजार कर रहीं हैं।

रावल की चोट उनके इंटरनेशनल करियर की अच्छी शुरुआत में एक और झटका है। इस बैटर ने पिछले साल घरेलू मैदान पर भारत की पहली ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत में अहम रोल निभाया था, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मैच के दौरान टखने में चोट लगने के बाद वह नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गईं।

10 जुलाई से शुरू होने वाला लॉर्ड्स मैच इस साल भारत का दूसरा टेस्ट होगा और इस मशहूर जगह पर खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट होगा।

इंग्लैंड में भारत का हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की सरजमीं पर अभी तक 9 ही टेस्ट मैच खेले हैं, मगर कमाल की बात यह है कि टीम इंडिया को अभी तक यहां हार का सामना नहीं करना पड़ा है। जी हां, इंग्लैंड की परिस्थितियों में जहां बाकी टीमें जूझती हुईं दिखाई देती है, वहीं भारत का रिकॉर्ड कमाल का रहा है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड में खेले 9 टेस्ट मैचों में से 2 जीते हैं, जबकि 7 ड्रॉ रहे हैं।