Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी के आज तक कायल हैं भुवनेश्वर कुमार, दिया ये बयान

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

विराट कोहली और रवि शास्त्री की कप्तान-कोच वाली जोड़ी ने एक मास्टरप्लान बनाया था, जिसने भारतीय क्रिकेट की तकदीर बदलने का काम किया था। इसके बारे में भुवनेश्वर कुमार ने बड़ा दावा किया है।

Virat Kohli Ravi Shastri
विराट कोहली और रवि शास्त्री

विराट कोहली और रवि शास्त्री की कप्तान-कोच वाली जोड़ी काफी फेमस थी। दोनों ने एक मास्टरप्लान बनाया था, जिसने भारतीय क्रिकेट की तकदीर बदलने का काम किया था। इसके बारे में अब भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने बड़ा दावा किया है। भारतीय टीम से बाहर चल रहे भुवनेश्वर कुमार ने कहा है कि भारत में पहले स्पिन फ्रेंडली विकेट बनते थे, लेकिन विराट-शास्त्री की जोड़ी ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा था और भारत में भी पेस फ्रेंडली विकेट बनवाने शुरू किए थे, ताकि विदेश में जाकर तेज गेंदबाजों को मदद मिले।

भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी के एक शो में कहा, "आमतौर पर, भारतीय पिचें स्पिन को फायदा पहुंचाती थीं, जबकि विदेशी हालात तेज गेंदबाजी के लिए सही थे, लेकिन उस समय, इसका बहुत सारा क्रेडिट विराट कोहली और रवि शास्त्री को जाता है। उनका विजन साफ था। मुझे याद है कि उन दौरों से पहले हमारे जरूरी विदेशी दौरे आने वाले थे, यहां तक कि हमारे घरेलू टेस्ट मैच भी ऐसी पिचों पर खेले गए जो तेज गेंदबाज़ों की मदद करती थीं, बस हमें तैयार करने के लिए। इससे उनका विजन पता चलता है, वे एक पेस अटैक बनाने के बारे में थे। ऐसे छोटे फैसले बहुत मायने रखते हैं।"

ये भी पढ़ें:गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में हुई नए चहरे की एंट्री, जानें कौन है सुभादीप घोष?

टेस्ट क्रिकेट को लेकर ज्यादा सोचते थे विराट और शास्त्री

विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी हमेशा से टेस्ट क्रिकेट को लेकर ज्यादा सोचती थी। रवि शास्त्री ने तो कई बार इस तरह के बयान भी दिए थे कि टेस्ट मैच अगर जीतना है तो 20 विकेट लेने होंगे। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि पिच को गेम से निकालो और कैसे भी 20 विकेट निकालो। इसी मंत्र के साथ विराट-शास्त्री के तहत भारतीय टीम खेली थी। घर पर ही नहीं, बल्कि विदेशी सरजमीं पर भी भारत ने दमदार प्रदर्शन किया था। रवि शास्त्री ने ही दो बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज भारत को जिताई थी।

ये भी पढ़ें:कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, भारत के लिए इन सूरमाओं ने जीते 39 मेडल; देखें लिस्ट

काफी समय तक यह जोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रही, लेकिन विराट कोहली से कप्तानी छीन ली गई, जबकि रवि शास्त्री का कार्यकाल भी आगे नहीं बढ़ाया गया। पिछले आखिरी कुछ मैचों में विराट-शास्त्री की जोड़ी उतना खास प्रदर्शन भी नहीं कर पाई थी। इसके अलावा इस जोड़ी को अलग-थलग करने के पीछे का कारण यह था कि आईसीसी ट्रॉफी इन्होंने नहीं जीती थी। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाने के मिथक को तोड़ दिया था। 2024 में टी20 विश्व कप भारत ने जीता था। इसके बाद दो और आईसीसी खिताब भारत जीत चुका है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Bhuvneshwar Kumar
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।