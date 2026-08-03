विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी के आज तक कायल हैं भुवनेश्वर कुमार, दिया ये बयान
विराट कोहली और रवि शास्त्री की कप्तान-कोच वाली जोड़ी ने एक मास्टरप्लान बनाया था, जिसने भारतीय क्रिकेट की तकदीर बदलने का काम किया था। इसके बारे में भुवनेश्वर कुमार ने बड़ा दावा किया है।
विराट कोहली और रवि शास्त्री की कप्तान-कोच वाली जोड़ी काफी फेमस थी। दोनों ने एक मास्टरप्लान बनाया था, जिसने भारतीय क्रिकेट की तकदीर बदलने का काम किया था। इसके बारे में अब भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने बड़ा दावा किया है। भारतीय टीम से बाहर चल रहे भुवनेश्वर कुमार ने कहा है कि भारत में पहले स्पिन फ्रेंडली विकेट बनते थे, लेकिन विराट-शास्त्री की जोड़ी ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा था और भारत में भी पेस फ्रेंडली विकेट बनवाने शुरू किए थे, ताकि विदेश में जाकर तेज गेंदबाजों को मदद मिले।
भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी के एक शो में कहा, "आमतौर पर, भारतीय पिचें स्पिन को फायदा पहुंचाती थीं, जबकि विदेशी हालात तेज गेंदबाजी के लिए सही थे, लेकिन उस समय, इसका बहुत सारा क्रेडिट विराट कोहली और रवि शास्त्री को जाता है। उनका विजन साफ था। मुझे याद है कि उन दौरों से पहले हमारे जरूरी विदेशी दौरे आने वाले थे, यहां तक कि हमारे घरेलू टेस्ट मैच भी ऐसी पिचों पर खेले गए जो तेज गेंदबाज़ों की मदद करती थीं, बस हमें तैयार करने के लिए। इससे उनका विजन पता चलता है, वे एक पेस अटैक बनाने के बारे में थे। ऐसे छोटे फैसले बहुत मायने रखते हैं।"
टेस्ट क्रिकेट को लेकर ज्यादा सोचते थे विराट और शास्त्री
विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी हमेशा से टेस्ट क्रिकेट को लेकर ज्यादा सोचती थी। रवि शास्त्री ने तो कई बार इस तरह के बयान भी दिए थे कि टेस्ट मैच अगर जीतना है तो 20 विकेट लेने होंगे। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि पिच को गेम से निकालो और कैसे भी 20 विकेट निकालो। इसी मंत्र के साथ विराट-शास्त्री के तहत भारतीय टीम खेली थी। घर पर ही नहीं, बल्कि विदेशी सरजमीं पर भी भारत ने दमदार प्रदर्शन किया था। रवि शास्त्री ने ही दो बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज भारत को जिताई थी।
काफी समय तक यह जोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रही, लेकिन विराट कोहली से कप्तानी छीन ली गई, जबकि रवि शास्त्री का कार्यकाल भी आगे नहीं बढ़ाया गया। पिछले आखिरी कुछ मैचों में विराट-शास्त्री की जोड़ी उतना खास प्रदर्शन भी नहीं कर पाई थी। इसके अलावा इस जोड़ी को अलग-थलग करने के पीछे का कारण यह था कि आईसीसी ट्रॉफी इन्होंने नहीं जीती थी। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाने के मिथक को तोड़ दिया था। 2024 में टी20 विश्व कप भारत ने जीता था। इसके बाद दो और आईसीसी खिताब भारत जीत चुका है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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