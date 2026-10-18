भुवनेश्वर कुमार बने सबसे ज्यादा T20I मैचों के बाद वापसी करने वाले भारतीय, टॉप 5 में संजू सैमसन भी शामिल

भुवनेश्वर कुमार वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे। उन्हें लंबे समय बाद मौका मिला। भुवनेश्वर ने खलील अहमद को पछाड़कर एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

भारतीय टीम से बाहर होने के बाद कमबैक करना आसान नहीं होता। कई खिलाड़ियों की तो लंबे अरसे के बाद वापसी भी नहीं हो पाती। हालांकि, अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अलग मिट्टी के बने हैं। उन्होंने कई साल तक नजरअंदाज होने के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ी और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टी20 टीम में वापसी करने में कामयाब रहे। भुवी को शनिवार को बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मैच में भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे। बारिश के चलते यह मैच 9-9 ओवर का कर दिया गया था लेकिन मौसम का मिजाज बिगड़ने के कारण आखिरकार रद्द करना पड़ा। 36 वर्षीय भुवनेश्वर को भले ही बेंगलुरु में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह अब न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज में नजर आएंगे, जो 22 अक्टूबर से शुरू होगी।

भुवनेश्वर ने तोड़ा खलील अहमद का रिकॉर्ड दरअसल, भुवनेश्वर सबसे ज्यादा T20I मैचों के गैप के बाद वापसी करने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 106 मैचों के गैप के बाद कमबैक किया है। भुवी ने तीन साल और 340 दिन के बाद भारत टीम का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारत के लिए पिछला टी20 मैच नवंबर 2022 में खेला था। भुवनेश्वर से पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए मैचों के बीच सबसे लंबे गैप का रिकॉर्ड खलील अहमद के नाम दर्ज था। तेज गेंदबाज खलील ने 104 मैचों के गैप के बाद प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने नवंबर 2021 के बाद अक्टूबर में T20I मैच खेला था। खलील ने दो साल और 334 दिनों के बाद ऐसा किया। भारत के लिए T20I मैचों के लिहाज से सबसे लंबे गैप की टॉप 5 लिस्ट में संजू सैमसन चौथे स्थान पर हैं। सैमसन ने 73 मैचों के गैप के बाद कमबैक किया था। उन्होंने जुलाई 2015 के बाद जनवरी 2020 में T20I मैच खेला था। वह चार साल और 173 दिन बाद उतरे थे।

भारत के लिए T20I मैचों के बीच सबसे लंबा गैप 106 - भुवनेश्वर कुमार (नवंबर 2022 - अक्टूबर 2026) - (3 साल और 340 जिन)

104 - खलील अहमद (नवंबर 2019 - जुलाई 2024) - (4 साल और 273 दिन)

86 - वरुण चक्रवर्ती (नवंबर 2021 - अक्टूबर 2024) - (2 साल और 334 दिन)

73 - संजू सैमसन (जुलाई 2015 - जनवरी 2020) - (4 साल और 173 दिन)

70 - शिवम दुबे (फरवरी 2020 - अगस्त, 2023) - (3 साल और 195 दिन)