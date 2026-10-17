भुवनेश्वर कुमार और शिवम दुबे की प्लेइंग इलेवन में हुई वापसी, वेस्टइंडीज ने 5वें मैच में जीता टॉस

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पांचवें और निर्णायक मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बारिश के कारण मैच 9-9 ओवर का होगा।

IND vs WI 5th T20I Playing XI: वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने भारत के खिलाफ 5वें मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ है। पांचवां मुकाबला 9-9 ओवर का खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने बदलाव नहीं किया है, जबकि भारतीय टीम दो बदलाव के साथ उतरी है। भुवनेश्वर कुमार और शिवम दुबे की वापसी हुई है।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवें और निर्णायक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले बारिश के कारण टॉस में देरी हुई। पांच मैचों की यह सीरीज 2-2 से बराबरी पर है। मैच में ओवरों में कटौती शाम 7:30 बजे से शुरू हुई, जबकि पांच-पांच ओवर के मैच के लिए अंतिम समय रात 9.40 बजे निर्धारित किया गया था। हालांकि पौने नौ बजे के करीब मैदान से कबर हटाए गए और खिलाड़ी मैदान पर वॉर्म अप के लिए उतरे। निर्धारित समय से ढाई घंटे बाद 9 बजे मैच के लिए टॉस हुआ।

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

कितने ओवर का होगा 5वां मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां मैच बारिश की वजह से देरी से शुरू हुआ है। मैच में देरी होने के कारण अब ये मुकाबला 9-9 ओवर का होगा। पावरप्ले 2.4 ओवर का होगा। टॉस 9 बजे हुआ है और सवा नौ बजे मैच शुरू हुआ।

भुवनेश्वर कुमार की हुई वापसी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में 4 साल बाद वापसी हुई है और शनिवार को उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है। भुवनेश्वर ने अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 22 नवंबर 2022 को नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रहने के बाद भुवनेश्वर ने 2025 और 2026 के आईपीएल सत्र में खुद को फिर से टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप के एक प्रभावी गेंदबाज के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से 30 मैच में 45 विकेट हासिल किए।