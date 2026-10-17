भुवनेश्वर कुमार और शिवम दुबे की प्लेइंग इलेवन में हुई वापसी, वेस्टइंडीज ने 5वें मैच में जीता टॉस
वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पांचवें और निर्णायक मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बारिश के कारण मैच 9-9 ओवर का होगा।
IND vs WI 5th T20I Playing XI: वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने भारत के खिलाफ 5वें मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ है। पांचवां मुकाबला 9-9 ओवर का खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने बदलाव नहीं किया है, जबकि भारतीय टीम दो बदलाव के साथ उतरी है। भुवनेश्वर कुमार और शिवम दुबे की वापसी हुई है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवें और निर्णायक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले बारिश के कारण टॉस में देरी हुई। पांच मैचों की यह सीरीज 2-2 से बराबरी पर है। मैच में ओवरों में कटौती शाम 7:30 बजे से शुरू हुई, जबकि पांच-पांच ओवर के मैच के लिए अंतिम समय रात 9.40 बजे निर्धारित किया गया था। हालांकि पौने नौ बजे के करीब मैदान से कबर हटाए गए और खिलाड़ी मैदान पर वॉर्म अप के लिए उतरे। निर्धारित समय से ढाई घंटे बाद 9 बजे मैच के लिए टॉस हुआ।
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह
वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ
कितने ओवर का होगा 5वां मैच
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां मैच बारिश की वजह से देरी से शुरू हुआ है। मैच में देरी होने के कारण अब ये मुकाबला 9-9 ओवर का होगा। पावरप्ले 2.4 ओवर का होगा। टॉस 9 बजे हुआ है और सवा नौ बजे मैच शुरू हुआ।
भुवनेश्वर कुमार की हुई वापसी
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में 4 साल बाद वापसी हुई है और शनिवार को उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है। भुवनेश्वर ने अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 22 नवंबर 2022 को नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रहने के बाद भुवनेश्वर ने 2025 और 2026 के आईपीएल सत्र में खुद को फिर से टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप के एक प्रभावी गेंदबाज के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से 30 मैच में 45 विकेट हासिल किए।
भारत-वेस्टइंडीज सीरीज 2-2 से बराबर
भारत और वेस्टइंडीज की बीच खेली जा रही टी20 सीरीज 2-2 से बराबर है। भारत ने सीरीज का पहला मुकाबला 8 विकेट से जीता था। इस मैच में वेस्टइंडीज पहले बैटिंग करते हुए 19.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी थी। भारत ने 14.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसके बाद दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रनों के लक्ष्य को हासिल करके दमदार वापसी की और 6 विकेट से मैच जीता। तीसरे मैच में 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 223 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी। चौथे मैच में एक बार फिर वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप के शतक की बदौलत टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 247 रन बनाए। भारतीय टीम 19.3 ओवर में 223 पर ऑलआउट हो गई।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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