भुवनेश्वर कुमार की वापसी से उम्मीद जगी थी, लेकिन..., कोच ने बताया क्यों संन्यास लेने पर मजबूर हुए मोहम्मद शमी?
मोहम्मद शमी के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद उनके बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ बड़ी बातें कहीं हैं। उन्होंने बताया कि शमी लंबे समय से रिटायरमेंट का सोच रहे थे। भुवी की वापसी के बाद उनके मन में भी उम्मीद जगी थी, लेकिन जब न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चयन नहीं हुआ, तब संन्यास का ऐलान किया।
6 नवंबर 2026 यह किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य तारीख हो सकती है लेकिन मोहम्मद शमी, उनके फैंस और भारतीय क्रिकेट के लिए सामान्य से थोड़ा अधिक थी। यह वह तारीख थी, जिस दिन मोहम्मद शमी ने अपने 13 साल के क्रिकेट करियर का अंत किया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यह फैसला किसी एक झटके में नहीं लिया गया,बल्कि यह एक साल के लंबे सोच- विचार, परिवार-कोच के सब्र रखने के सुझाव और तमाम इंतजारों के बाद लिया गया। मोहम्मद शमी को उम्मीद जगी थी टीम इंडिया में वापसी की, इसलिए क्योंकि हाल ही में भुवनेश्वर कुमार को चार साल बाद टी-20 टीम में बुलाया गया था। हालांकि, जब शमी को न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया, तब उन्होंने लाल गेंद से संन्यास लेने का मन बना लिया। ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया के सामने कही हैं।
मोहम्मद शमी के संन्यास पर आईएएनएस से बातचीत करते हुए उनके बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि "वह पिछले एक साल से काफी परेशान थे। टीम में मौका नहीं मिलने के कारण उनकी निराशा लगातार बढ़ रही थी।" सिद्दीकी ने कहा- "मोहम्मद शमी का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का यह फैसला काफी समय से उनके मन में चल रहा था। मैंने पहले उन्हें ऐसा करने से रोका था और कुछ समय इंतजार करने को कहा था। उनके बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद टेस्ट टीम में वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची है, तो उन्होंने संन्यास का एलान कर दिया।" उनके बचपन के कोच ने यह भी बताया कि जब न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी-20 सीरीज की टीम चुनी गई और उसमें चार साल बाद भुवनेश्वर कुमार का नाम दिखा तब मोहम्मद शमी को उम्मीद जगी थी कि न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए शायद उनका भी नाम आ जाए। कोच ने बताया कि "भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी के बाद उन्हें उम्मीद जगी थी कि शायद शमी को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे या टेस्ट सीरीज में मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।"
काफी दिनों से परेशान थे मोहम्मद शमी
बदरुद्दीन सिद्दीकी के अनुसार, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बीते कुछ दिनों से काफी परेशान थे। हालांकि, वह अपनी इमोशंस खुलकर जाहिर नहीं करते थे। वह अंदर से दुखी रहकर भी सामान्य व्यवहार करते थे और अपने खेल और फिटनेस पर ध्यान देते थे। कोच ने बताया, "मैं हमेशा उनसे कहता था कि मेहनत करना हमारा काम है। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो और फिट रहो, क्योंकि खेलने का मौका कभी भी मिल सकता है। वह मेरी बात मानते थे। जब भी मेरे पास आते थे, बच्चों के साथ अभ्यास करते थे। बल्लेबाज हों या गेंदबाज, सभी उनके साथ सुबह से शाम तक अभ्यास करते थे।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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