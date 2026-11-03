भुवनेश्वर कुमार का करियर शायद खत्म हो गया, अश्विन ने बताई वजह, शमी की वापसी की जताई संभावना
भुवनेश्वर कुमार का चैप्टर क्लोज लग रहा है। न्यूजीलैंड सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर अश्विन ने यह बयान दिया है। भारतीय गेंदबाज का अंतरराष्ट्रीय करियर यहां से खत्म होता क्यों दिख रहा है इसकी क्या वजहें हैं और शमी की वापसी क्यों हो सकती है, इसके बारे में अश्विन ने बात की है।
भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि अब भुवनेश्वर कुमार की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की संभावना ना के बराबर है। उन्होंने माना है कि भुवनेश्वर कुमार का इंटरनेशनल करियर अब लगभग खत्म हो गया है। इसके पीछे का कारण हैं इसके बारे में अश्विन ने चर्चा की है। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन से ज्यादा उनकी स्पीड और लय को बताया है आगे मौका ना मिलने का जिम्मेदार बताया है। हालांकि, रविचंद्रन अश्विन को मोहम्मद शमी की रिदम बेहतर लग रही है और उन्होंने कहा है कि भुवी के स्थान पर मोहम्मद शमी की तरफ देखा जा सकता है और इस बात की संभावना भी जताई है कि शमी की वापसी हो सकती है।
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल में खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ चर्चा के दौरान कहा कि भुवनेश्वर कुमार का चैप्टर मुझे लगता है शायद क्लोज हो गया है। विमल कुमार ने पूछा कि आपको नहीं लगता कि एक सीरीज के बाद ही बाहर करना जल्दबाजी होगी। क्या उन्हें श्रीलंका सीरीज के लिए और भारतीय परिस्थितियों में नहीं परखना चाहिए। इसके जवाब में अश्विन बोले- "देखिए अगर कोई नया लड़का होता तो उसे 10 मौके मिलते या उससे अधिक भी दे सकते थे। लेकिन आप अनुभवी व्यक्ति हैं, चार साल बाद वापसी कर रहे हैं तो आपको बेहतर करना चाहिए था।" अश्विन ने कहा कि “भुवनेश्वर कुमार ने पूरी तरह से निराश किया है। उनके प्रदर्शन को छोड़ दीजिए, उन्होंने रन खर्च किए , विकेट नहीं लिए ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन आईपीएल में जिस इंटेंसिटी क साथ उन्होंने विकेट लिया ऐसा कुछ न्यूजीलैंड में देखने को नहीं मिला।”
अश्विन ने आगे कहा "न्यूजीलैंड सीरीज में भुवनेश्वर कुमार की रनअप की स्पीड भी कम थी। गेंदबाजी स्पीड भी कम थी। जो मुझे यह बताता है कि शायद वो प्राइम ट्रेनिंग फॉर्म से नहीं आया है इस सीरीज के लिए। अगर ऐसी स्थिति है तो सिलेक्टर भी सोचने पर विवश होंगे कि क्या हमारे पास यही रास्ता है।"
मोहम्मद शमी की वापसी की जताई संभावना
अश्विन ने आगे कहा- "रणजी ट्रॉफी में जिस तरह से शमी भाग के आ रहा है और गेंदबाजी कर रहा है वह भुवनेश्वर कुमार से बेहतर रिदम में दिख रहा है।" यह पूछे जाने पर कि क्या भुवनेश्वर कुमार की तरह ही मोहम्मद शमी को भी वापस टीम में लाया जाना चाहिए। अश्विन ने कहा- “हां शायद।” हालांकि, उन्होंन अभी इस पर अधिक बात करने से इनकार किया। कहा- "लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि क्या बातचीत टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर और शमी के बीच हुई है, इसलिए अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। इसके बारे में बाद में बात की जाएगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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