भुवनेश्वर कुमार का वापसी पर कैसा रहा प्रदर्शन? T20I में पहली बार 5 भारतीय गेंदबाजों के साथ हुआ ऐसा
भुवनेश्वर कुमार न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। वह चार साल बाद न्यूजीलैंड की धरती पर खेले। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में भारतीय गेंदबाजों को कूटकर विशाल स्कोर खड़ा किया।
न्यूजीलैंड ने गुरुवार को क्राइस्टचर्च में आयोजित पहले टी20 मैच में भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। न्यूजीलैंड ने 225/4 का स्कोर बनाया, जो उसका T20I में भारत का खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे बटा टोटल है। ग्लेन फिलिप्स (40 गेंदों में नाबाद 82), फिन एलन (24 गेंदों में 45), डेरिल मिचेल (19 गेंदों में 28) और बेवॉन जैकब्स (16 गेंदों में 31) ने शानदार बल्लेबाजी की। जैकब्स रनआउट हुए। करीब चार साल बाद भारतीय जर्सी में गेंदबाजी करने उतरे भुवनेश्वर कुमार उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 49 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं लिया। 36 वर्षीय भुवी को हाल ही में घर पर वेस्टइंडीज के विरुद्ध पांचवें टी20 में भारतीय प्लेइंग इलेवन में चुना गया था लेकिन बारिश के चलते मैच रद्द हो गया। उन्हें उस मैच में गेंदबाजी का चांस नहीं मिला। ऐसे में जब वह क्राइस्टचर्च में गेंदबाजी करने आए तो फैंस काफी काफी उत्हासित थे मगर वह छाप छोड़ने में नाकाम रहे। उन्होंने क्राइस्टचर्च से पहले पिछली बार भारत के लिए नवंबर 2022 को नेपियर में न्यूजीलैंड के सामने ही बॉलिंग की थी।
पहली बार 5 भारतीय गेंदबाजों के साथ हुआ ऐसा
भुवी के अलावा क्राइस्टचर्च में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, ऑलाउंडर अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने चार-चार ओवर फेंके। अर्शदीप ने 45 रन देकर एक विकेट हासिल किया। मयंक ने 40 और अक्षर ने 51 रन खर्च करने के बाद एक-एक शिकार किया। नीतीश ने 40 रन दिए और कोई सफलता नहीं मिली। T20I में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मैच में पांच भारतीय गेंदबाजों ने 40 या उससे अधिक रन लुटाए हैं।
भुवी ने करियर का दूसरा सबसे महंगा स्पेल डाला
बता दें कि भुवी ने T20I में अपना दूसरा सबसे महंगा स्पेल डाला है। उन्होंने 2022 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के सामने 52 रन खर्च किए थे और तब भी कोई सफलात नहीं मिली। भुवी ने क्राइस्टचर्च में दो नो-बॉल डाली। उन्होंने T20I करियर में पहली बार किसी मैच में नो-बॉल फेंकी। वह T20I में पहली नो-बॉल से पहले सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। भुवी ने 299.3 ओवर में कोई नो-बॉल नहीं डाली थीं। उनसे आगे इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद (320.2 ओवर) हैं।
एक T20I मैच में भुवी द्वारा खर्च किए गए सबसे ज्यादा रन
0/52 बनाम ऑस्ट्रेलिया (मोहाली, 2022)
0/49 बनाम न्यूजीलैंड (क्राइस्टचर्च, 2026)
1/47 बनाम न्यूजीलैंड (वेलिंगटन, 2019)
1/46 बनाम पाकिस्तान (अहमदाबाद, 2012)
1/46 बनाम आयरलैंड (डबलिन, 2022)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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