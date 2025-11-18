तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया…पिच को लेकर भुवनेश्वर कुमार की दो टूक, क्या गिल खुद कहेंगे ये बात?

संक्षेप: भुवनेश्वर कुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद कहा कि जब भारत जीत रहा था तब किसी ने स्पिन पिच का सवाल नहीं उठाया। भारत को पहले मैच में तीसरे दिन 30 रनों से हार झेलनी पड़ी।

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का मानना ​​है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए ईडन गार्डन्स में स्पिन के अनुकूल पिच तैयार करने पर बहस बेमानी है क्योंकि देश लंबे समय से ऐसे विकेट तैयार करता आ रहा है। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन दिन के अंदर 30 रन से हार का सामना करना पड़ा जब टीम 124 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही।

कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से मिली हार की याद दिलाती है जहां मेहमान टीम के स्पिनरों ने रोहित शर्मा की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक क्लीन स्वीप में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, भुवनेश्वर ने इस हार को अधिक तवज्जो नहीं दी। ‘क्रिकगिरी’ के सह-संस्थापक भुवनेश्वर ने इस ऐप के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘‘यह पहली बार नहीं है जब स्पिनरों के लिए मददगार पिच तैयार की गई है। इससे पहले किसी ने यह सवाल नहीं उठाया क्योंकि भारत जीत रहा था। और हार-जीत खेल का हिस्सा है।’’ इस 35 वर्षीय तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि टीम पहले नहीं हारी है या पहली बार हारी है। मुझे नहीं लगता कि यह (हार) मेरे लिए कोई बड़ी चिंता का विषय है।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत के लिए ईडन पर चार स्पिनरों के साथ खेलना जरूरी था तो भुवनेश्वर ने कहा कि पिच की स्थिति के आधार पर चयन किया जाता। कप्तान शुभमन गिल को गर्दन में ऐंठन के कारण कोलकाता टेस्ट के बीच से हटना पड़ा जो भारत के लिए एक बड़ा झटका था लेकिन भुवनेश्वर ने युवा कप्तान के कार्यभार प्रबंधन पर बात करने से इनकार कर दिया। भुवनेश्वर ने कहा, ‘‘गिल हाल ही में कप्तान बने हैं। अगर वह चाहेंगे तो वह अपनी बात खुद रखेंगे। वह थिंक-टैंक और निर्णय लेने वाली टीम का हिस्सा हैं इसलिए अगर उन्हें वाकई आराम की जरूरत है तो वह कहेंगे कि उन्हें आराम की ज़रूरत है।’’