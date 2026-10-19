जसप्रीत बुमराह से कम नहीं हैं भुवनेश्वर कुमार, पूर्व क्रिकेटर ने किया दावा; आंकड़ों का दिया हवाला
भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि वह जसप्रीत बुमराह से कम नहीं हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़ों का भी हवाला दिया।
भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने हाल ही में भारत की टी20 टीम में कमबैक करने वाले भुवनेश्वर कुमार की तारीफ की। कैफ ने भुवी के लिए यह तक कह दिया है कि बुमराह से कम नहीं हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़ों का हवाला भी दिया। साथ में बताया कि भुवनेश्वर कुमार ने क्यों सिलेक्शन के बारे में न सोचा और न ही ज्यादा बात की।
मोहम्मद कैफ ने क्रिकबज पर एक वीडियो में कहा, "मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचता है, उसके ऊपर दबाव कम होता है। अगर आप ज्यादा उम्मीद लगाते हो तो फ्रस्टेट होते हो। आपको क्रिकेट में फ्रस्टेशन नहीं लेकर आनी। ये बात भलीभांति भुवनेश्वर कुमार को मालूम है कि मेरा काम खेलना है। उनके पास यॉर्कर है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, नकल बॉल है, स्लोअर बॉल है। मेरे पास चालाकी है। वे अक्लमंद गेंदबाज हैं। वो सोचते हैं कि ये सारी चीजें मैं गेम में लेकर आऊंगा। इसके बाद जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में, मैं 10 फोन करूं कि मेरा नाम टीम में क्यों नहीं है। किसी से फोन करवाऊं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मीडिया से बात करता हूं। ये सब चीजें वह नहीं करते हैं। इससे अपना गेम प्रभावित होता है। जहां आपने इन चीजों पर अपना फोकस शिफ्ट किया तो आपका गेम खराब होगा।"
कैफ ने आगे बताया, "भुवनेश्वर ग्रेटर नोएडा में रहता है और वहां अपने फीजियो और ट्रेनर के साथ काम करता है। रोज प्रैक्टिस करता है। वो अपने काम में लापरवाही नहीं करता है। वह परफेक्ट काम करते हैं। इसी वजह से उनका कमबैक हो रहा है।"
बुमराह और भुवी में ज्यादा अंतर नहीं- कैफ
कैफ ने आगे बुमराह से उनकी तुलना करते हुए कहा, "जितना इकॉनमी रेट जसप्रीत बुमराह का टी20 क्रिकेट में है, उतना ही भुवनेश्वर कुमार का है। बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का स्टैट टी20आई क्रिकेट का आमने-सामने लाकर रख दो। आपको बहुत कम अंतर नजर आएगा।" आंकड़ों की बात करें तो 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले बुमराह का इकॉनमी रेट 6.52 है, जबकि भुवनेश्वर का इकॉनमी रेट 6.96 है। बुमराह का औसत 18.21 है, जबकि भुवी का एवरेज 23.10 है।
यूपी से साथ खेल चुके कैफ ने भुवी को लेकर कहा, "वह जब ड्रॉप भी हुए तो उन्होंने ज्यादा खराब नहीं किया था। उनका रिकॉर्ड तब भी अच्छा था। हालांकि, उनके अंडर में हम पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लैंड से 10 विकेट से टी20 वर्ल्ड कप में हार गए थे। पूरा ब्लेम गेंदबाज पर आया, लेकिन उन दोनों मैचों में 160 के आसपास के स्कोर बने थे। रन नहीं थे बोर्ड पर, पार स्कोर से कम स्कोर था। सबने कहा कि भुवनेश्वर कुमार की गेंद स्विंग नहीं हो रही। प्रभावी नहीं है तो यह भी देखो कि बोर्ड पर रन भी तो नहीं दिए आपने। अब देखो 250 के मैच हो रहे हैं और लोग फिर भी कह रहे हैं कि बल्लेबाज से स्कोर नहीं हो रहा। उनका जब डाउन फॉल आया तो उन मैचों में भारत को 150-160 डिफेंड करने थे। वहां से खराब टाइम आया, लेकिन उनका रिकॉर्ड उतना खराब नहीं है। हालांकि, एक या दो मैच खराब हो गए थे।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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