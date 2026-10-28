भुवनेश्वर कुमार का चौथे T20 मैच में कट सकता है पत्ता, आर अश्विन ने बताया इसके पीछे का कारण
भुवनेश्वर कुमार न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच से बाहर हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी अभी तक नहीं की है और ऑकलैंड का मैदान तो और भी ज्यादा छोटा है।
भारत की टी20 टीम में वापसी करने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए न्यूजीलैंड की सीरीज अब तक अच्छी नहीं रही है। तीन मैचों में 12 ओवर फेंक चुके भुवनेश्वर को सिर्फ एक विकेट मिला है। जिन दो मैदानों पर अभी तक मैच हुए हैं, यहां बाउंड्री बड़ी है, लेकिन फिर भी भुवी ने 3 मैचों में 139 रन खर्च कर दिए हैं, जो किसी अन्य गेंदबाज से इस सीरीज में ज्यादा हैं। अब आगे छोटे मैदानों पर मैच होने हैं। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को लगता है कि भुवनेश्वर को ड्रॉप भी किया जा सकता है।
आर अश्विन ने पूर्व क्रिकेटर राहुल शर्मा और खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ बात करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर न्यूजीलैंड के मैदानों का जिक्र करते हुए कहा कि क्राइस्टर्च सबसे बड़ा ग्राउंड न्यूजीलैंड में है। उसके बाद वेलिंग्टन आता है। अब हम ऑकलैंड जाएंगे तो वहां और भी छोटा ग्राउंड है। छोटे मैदान पर गेंदबाजी करना कठिन होता है। इसी कड़ी में अश्विन ने आगे भुवनेश्वर कुमार का जिक्र किया और कहा, "जिस तरह से भुवी (भुवनेश्वर कुमार) ने बॉलिंग किया है, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि उनकी जगह में कोई स्पिनर या मयंक यादव वापस टीम में लौटेगा तो।"
भुवनेश्वर नहीं कर पाए हैं ज्यादा प्रभावित
वैसे तो भुवनेश्वर कुमार ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान बेंगलुरु में वापसी कर ली थी, लेकिन उस मैच में उन्हें बॉलिंग का मौका नहीं मिला था, क्योंकि बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था। वे न्यूजीलैंड में आकर असल में वापसी करने में सफल हुए। यहां उन्होंने अब तक तीन मैच खेले हैं। पहले और तीसरे मैच के पहले-पहले ओवर को छोड़ दिया जाए तो वे 10 ओवर में 130 रन लुटा चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी गेंदबाजी कितनी औसत दर्जे की रही है।
भुवी ने पहले मैच की पहली पारी में पहला ओवर किया था, जिसमें 4 रन दिए थे, जबकि तीसरे मैच में भी 4 ही रन पहले ओवर में दिए। दूसरे मैच में पहले ओवर में 8 रन दिए थे। हालांकि, बाकी के सभी ओवरों में उनका हालत बहुत ही ज्यादा घटिया रही है। एक ही सफलता उन्हें इस सीरीज में मिली है, जबकि नो बॉल भी उनसे दो बार देखने को मिली है, जो कि उनके टी20 इंटरनेशनल करियर में पहली बार था। इस सीरीज से पहले कभी उन्होंने अपने करियर में नो बॉल टी20आई क्रिकेट में नहीं फेंकी थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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