'भुवनेश्वर कुमार दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज नहीं हैं लेकिन...', न्यूजीलैंड के जैकब डफी ने बोला खरा सच
न्यूजीलैंड के जैकब डफी ने भुवनेश्वर कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। भुवनेश्वर न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं। वह लंबे अरसे बाद न्यूजीलैंड में भारतीय जर्सी में एक्शन में नजर आने वाले हैं।
अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है। उन्हें हाल ही में बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में भारतीय प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। हालांकि, 36 वर्षीय भुवी को बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बारिश के कारण मैच धुल गया। करीब चार साल राष्ट्रीय टीम में लौटे भुवनेश्वर अब न्यूजीलैंड दौरे पर एक्शन में नजर आएंगे। गुरुवार (22 अक्टूबर) से क्राइस्टचर्चा में भारत बनाम न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। भुवी ने न्यूजीलैंड में पिछला मैच नवंबर 2022 में खेला था, जिसके बाद उन्हें लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहना पड़ा। भुवी को लेकर न्यूजीलैंड के पेसर जैफ डफी ने बड़ी बात कही है और खरा सच बोला। वह भुवी के साथ आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेल चुके हैं।
'भुवनेश्वर सबसे तेज गेंदबाज नहीं हैं लेकिन...',
डफी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मैंने भुवी से काफी कुछ सीखने का प्रयास किया, खासकर स्लोअर गेंदों और यॉर्कर को लेकर। मुझे लगता है कि वह और कगिसो रबाडा पूरे टूर्नामेंट में दो बेस्ट गेंदबाज रहे। आप जानते हैं कि भुवी दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज नहीं हैं लेकिन वह बहुत हुनरमंद हैं। वह गेंद को स्विंग कराते हैं, वह सटीक लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, वह बल्लेबाजो को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते है और उनके पास जरूरत के मुताबिक अपनी गेंदबाजी में बदलाव करने की क्षमता भी है।'' भुवनेश्वर ने आईपीएल 2026 में 16 मैचों में 28 विकेट चटकाए। वह 19वें सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहे। उनसे आगे साउथ अफ्रीका के रबाडा थे। धाकड़ पेसर रबाडा ने गुजरात टाइटंस (जीटी) के लिए 17 मैचों में 29 विकेट हासिल किए।
'ऐसा अनुभव पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता'
डफी को आरसीबी में भुवी के अलावा दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और इंग्लैंड के क्रिकेटर फिल सॉल्ट से भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला। कीवी पेसर ने कहा, ''विराट या फिल से रोजाना यह जानना कि वे चीजों को किस तरह देख रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है, वे किस तरह की लाइन और लेंथ के बारे में सोचते हैं और उनकी क्या योजनाएं हैं, काफी दिलचस्प रहा। इस तरह की चीजें सीखने का कोई विकल्प नहीं है। इस तरह का अनुभव पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता है।'' डफी आईपीएल में आरसीबी की ओर से फाइनल में भी खेले थे। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब जीता था। आरसीबी ने 2025 में आईपीएल ट्रॉफी हासिल की थी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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