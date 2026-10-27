'बाउंड्री छोटी हैं और…', बल्लेबाजों की चांदी होने से खुश नहीं भुवनेश्वर कुमार, फिर भी कंट्रोल वाला भरोसा बरकरार
गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार क्रिकेट में बल्लेबाजों की चांदी होने से खुश नहीं हैं। हालांकि, उनका कंट्रोल वाला भरोसा बरकरार है। भुवी फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही।
मौजूदा दौर के टी20 क्रिकेट में भले ही बल्लेबाजों का दबदबा लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का मानना है कि अच्छे गेंदबाज अब भी मैच पर कंट्रोल रख सकते हैं। करीब चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले 36 वर्षीय भुवनेश्वर ने कहा कि गेंदबाजों के लिए चुनौती जरूर बढ़ी है, लेकिन सही रणनीति और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता से वे बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सकते हैं। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर ने मंगलवार को वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में छह विकेट से जीत के बाद कहा, ''यह बहस का विषय है। आजकल हम कहते हैं कि परिस्थितियां बल्लेबाजों के अनुकूल हैं, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि गेंदबाज मैच को नियंत्रित कर सकता है। आखिर गेंद बल्लेबाज तक गेंदबाज ही पहुंचाता है।'' भुवी ने न्यूजीलैंड में जारी टी20 सीरीज के तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट चटकाया। उन्होंने अब तक हर मैच में 40 प्लस रन खर्च किए। उन्होंने वेलिंगटन में चार ओवर में 40 रन दिए और सफलता नहीं मिला।
'सब कुछ बल्लेबाजों के अनुकूल नजर आता है'
भुवनेश्वर ने कहा, ''हम जानते हैं कि गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई है, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं। इसके बावजूद गेंदबाज अपनी इच्छानुसार गेंद सही जगह पर डाल सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि गेंदबाज मैच को नियंत्रित कर सकता है।'' इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने कहा कि छोटे मैदान और बल्लेबाजों की अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद गेंदबाजों के पास अपना प्रभाव छोड़ने का मौका रहता है। इसके लिए उन्हें अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करना होता है। उन्होंने कहा, ''मैदान की बाउंड्री छोटी हैं और सब कुछ बल्लेबाजों के अनुकूल नजर आता है। लेकिन गेंद बल्लेबाज तक गेंदबाज ही पहुंचाता है। इसके बाद बल्लेबाज पर निर्भर करता है कि वह गेंद के अनुरूप खेलेगा या नहीं।'' भुवनेश्वर ने कहा, '' आप अगर अच्छे गेंदबाजों को देखें तो वे अब भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। भले ही मुकाबला बराबरी का नहीं रह गया हो लेकिन गेंदबाज तेजी से परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। हमने आईपीएल में भी ऐसा देखा है और यहां भी देख रहे हैं।''
वनडे में वापसी की संभावनाओं पर क्या बोले?
भुवनेश्वर ने 2012 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट अब पहले की तुलना में काफी कठिन हो गया है। उन्होंने कहा, ''जब मैंने टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था, तब सोच यह थी कि किसी नए खिलाड़ी को मौका दिया जाए और फिर उसे दूसरे प्रारूपों में आजमाया जाए। लेकिन अब किसी खिलाड़ी को सीधे टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू कराना मुश्किल हो गया है। इसके लिए परिपक्वता जरूरी है और इन खिलाड़ियों ने आईपीएल में यह दिखाया है।'' वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर भुवनेश्वर ने कहा कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के भविष्य को लेकर ज्यादा आगे की नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, ''भारत के लिए दोबारा खेलना शानदार है, लेकिन मैं भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। मैं घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखूंगा, चाहे वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या विजय हजारे ट्रॉफी।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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