'बाउंड्री छोटी हैं और…', बल्लेबाजों की चांदी होने से खुश नहीं भुवनेश्वर कुमार, फिर भी कंट्रोल वाला भरोसा बरकरार

गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार क्रिकेट में बल्लेबाजों की चांदी होने से खुश नहीं हैं। हालांकि, उनका कंट्रोल वाला भरोसा बरकरार है। भुवी फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही।

मौजूदा दौर के टी20 क्रिकेट में भले ही बल्लेबाजों का दबदबा लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का मानना है कि अच्छे गेंदबाज अब भी मैच पर कंट्रोल रख सकते हैं। करीब चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले 36 वर्षीय भुवनेश्वर ने कहा कि गेंदबाजों के लिए चुनौती जरूर बढ़ी है, लेकिन सही रणनीति और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता से वे बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सकते हैं। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर ने मंगलवार को वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में छह विकेट से जीत के बाद कहा, ''यह बहस का विषय है। आजकल हम कहते हैं कि परिस्थितियां बल्लेबाजों के अनुकूल हैं, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि गेंदबाज मैच को नियंत्रित कर सकता है। आखिर गेंद बल्लेबाज तक गेंदबाज ही पहुंचाता है।'' भुवी ने न्यूजीलैंड में जारी टी20 सीरीज के तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट चटकाया। उन्होंने अब तक हर मैच में 40 प्लस रन खर्च किए। उन्होंने वेलिंगटन में चार ओवर में 40 रन दिए और सफलता नहीं मिला।

'सब कुछ बल्लेबाजों के अनुकूल नजर आता है' भुवनेश्वर ने कहा, ''हम जानते हैं कि गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई है, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं। इसके बावजूद गेंदबाज अपनी इच्छानुसार गेंद सही जगह पर डाल सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि गेंदबाज मैच को नियंत्रित कर सकता है।'' इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने कहा कि छोटे मैदान और बल्लेबाजों की अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद गेंदबाजों के पास अपना प्रभाव छोड़ने का मौका रहता है। इसके लिए उन्हें अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करना होता है। उन्होंने कहा, ''मैदान की बाउंड्री छोटी हैं और सब कुछ बल्लेबाजों के अनुकूल नजर आता है। लेकिन गेंद बल्लेबाज तक गेंदबाज ही पहुंचाता है। इसके बाद बल्लेबाज पर निर्भर करता है कि वह गेंद के अनुरूप खेलेगा या नहीं।'' भुवनेश्वर ने कहा, '' आप अगर अच्छे गेंदबाजों को देखें तो वे अब भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। भले ही मुकाबला बराबरी का नहीं रह गया हो लेकिन गेंदबाज तेजी से परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। हमने आईपीएल में भी ऐसा देखा है और यहां भी देख रहे हैं।''