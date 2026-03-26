RCB vs SRH मैच में भुवनेश्वर कुमार के पास इतिहास रचने का मौका, IPL में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले पेसर
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 200 विकेट लेने के काफी करीब है। भुवनेश्वर ने 190 मैचों में 198 विकेट लिए हैं। अगर वह बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले दो विकेट लेने में सफल होते हैं, तो वह 200 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला शनिवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके साथ ही आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास इस मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा। आईपीएल में भुवनेश्वर 200 विकेट लेने के काफी करीब हैं। अगर वह ऐसा करने में सफल होते हैं, तो वह आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे।
आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में सबकी नजरें दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर होंगी, जो क्रिकेट के इस सबसे बड़े मंच पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो अब तक किसी तेज गेंदबाज ने नहीं बनाया है। भुवनेश्वर कुमार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले में सिर्फ 2 विकेट लेते ही आईपीएल इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे, जिन्होंने 200 विकेट चटकाए हो। भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक आईपीएल में 190 मैचों में 198 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 पांच विकेट हॉल और 2 चार विकेट हॉल भी झटके हैं।
200 विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर
आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम है। चहल ने 174 मैचों में 221 विकेट लिए हैं। वह 200 या उससे अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार के पास इस क्लब का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका है। उन्हें इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए सिर्फ दो विकेट चाहिए। सुनील नरेन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 189 मैचों में 192 विकेट लिए हैं। पीयूष चावला के नाम 192 मैचों में 192 विकेट है।
भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2025 में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। तेज गेंदबाज ने पिछले सीजन 14 मैचों में 17 विकेट लिए थे। उन्होंने आईपीएल फाइनल में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और दो विकेट चटकाए थे। भुवनेश्वर ने पंजाब के खिलाफ खिताबी मुकाबले में 4 ओवर में 38 रन देकर दो विकेट लिए थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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