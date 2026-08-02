भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया में वापसी को लेकर तोड़ी चुप्पी! कोहली-शास्त्री को दिया किस बात का क्रेडिट?

क्रिकेट एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि भुवनेश्वर कुमार को 2027 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वॉड में चुना जाए, मगर भुवी अब इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने भारतीय टीम के कमबैक पर चुप्पी तोड़ी है।

भुवनेश्वर कुमार ने 2022 में भारत के खिलाफ आखिरी वनडे खेला था। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में लगातार उनकी बेहतर होती परफॉर्मेंस को देखते हुए क्रिकेट पंडित चाहते हैं कि हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर वर्ल्ड कप 2027 के लिए इस सीनियर गेंदबाज को चुने। पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने भी अपने वर्ल्ड कप के संभावित स्क्वॉड में भुवी को जगह दी है। अश्विन का कहना है कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन में भारतीय टीम को उनके अनुभव की जरूरत होगी। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने खुद टीम इंडिया में वापसी को लेकर चुप्पी तोड़ी है।

भुवनेश्वर ने RCB पॉडकास्ट से कहा, “मैं शांत हूं, और इसका क्रेडिट मैं अपने परिवार को देता हूं। घर पर, हम कभी क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते। हम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि मैं इंडियन टीम में वापस आऊंगा या नहीं, मुझे क्यों नहीं चुना गया, या क्या गलत हुआ? इसने एक बड़ी भूमिका निभाई, और कोई पछतावा नहीं है। जब आप किसी टीम के कोर मेंबर होते हैं, तो हर कोई कहता है: “टीम सबसे पहले आती है।” लेकिन जब आप टीम में नहीं होते, तो स्वाभाविक रूप से आपको लगता है: “शायद मुझे अभी भी वहीं रहना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं समझता हूं कि बदलाव खेल का एक हिस्सा हैं। मैं समझता हूं कि पीढ़ियां बदलती हैं। मैं यह अनुभव करने वाला पहला खिलाड़ी नहीं हूं, और निश्चित रूप से मैं आखिरी भी नहीं होऊंगा। यह खेल का हिस्सा है। परिवार एक बड़ी भूमिका निभाता है। मैं जहां हूं, वहां खुश हूं।”

इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके भुवनेश्वर ने कहा कि एक और नेशनल कॉल-अप अब उनके करियर की वजह नहीं रहा।

भुवी ने आगे कहा, “मैं इंडिया के लिए पहले ही खेल चुका हूं। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे अब हासिल करना है। अगर मुझे एक और मौका मिलता है, तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं वहां रह चुका हूं। मैं अब जो कुछ भी कर रहा हूं, वह खेल के लिए मेरे प्यार की वजह से है। मुझे पता है कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूं, मैं UP T20 लीग खेलता हूं। मैं यह पक्का करता हूं कि मैं टच में रहने के लिए काफी क्रिकेट खेलूं, साथ ही खुद को ठीक होने और रिफ्रेश रहने के लिए काफी ब्रेक भी दूं।”

इस सीमर ने कहा कि वह सिर्फ खेल के प्यार के लिए खेलना जारी रखते हैं और अनुभव के साथ, वह क्रिकेट के कुछ सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले क्लीशे को सच में समझ गए हैं।

उन्होंने कहा, “IPL को बहुत क्रेडिट जाता है क्योंकि इसने इतने सारे टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स को हाई-लेवल क्रिकेट खेलने का मौका दिया। आप उन्हें सेटअप में लाते हैं, और वे समय के साथ मैच्योर होते हैं। ट्रेडिशनली, इंडियन पिचें स्पिन को फेवर करती थीं, जबकि ओवरसीज कंडीशंस फास्ट बॉलिंग को सूट करती थीं। लेकिन उस टाइम में, बहुत सारा क्रेडिट विराट कोहली और रवि शास्त्री को जाता है। उनका विजन क्लियर था।

मुझे याद है कि हमारे इम्पोर्टेन्ट ओवरसीज टूर आने वाले थे। उन टूर्स से पहले, हमारे होम टेस्ट मैच भी ऐसी पिचों पर खेले जाते थे जो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती थीं, बस हमें तैयार करने के लिए। इससे उनका विजन पता चलता है: वे एक पेस अटैक बनाने के बारे में थे। ऐसे छोटे डिसीजन बहुत मैटर करते हैं।