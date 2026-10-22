भुवनेश्वर कुमार के T20I करियर पर लगा हैरतअंगेज 'दाग', 88 मैचों के बाद पहली बार हुआ ऐसा
भुवनेश्वर कुमार ने भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच में चार ओवर डाले, जिसमें कोई सफलता नहीं मिली। भुवनेश्वर ने मैच में दो नो-बॉल फेंकी, जो उनके करियर पर 'दाग' की तरह हैं।
भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार करीब चार साल बाद न्यूजीलैंड दौर पर हैं। उन्होंने गुरुवार को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय बॉलिंग अटैक की कमान संभाली। उनका पहला ओवर किफायती रहा, जिसमें चार रन आए। भुवी जब तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने टिम सीफर्ट के सामने नो-बॉल डाली। यह स्टंप की लाइन की बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, जिसपर सीफर्ट ने मिडविकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। हालांकि, अंपायर ने नो-बॉल करार दिया। ऐसा होते ही भुवी के टी20 इंटरनेशनल करियर पर हैरतअंगेज 'दाग' लग गया। दरअसल, भुवी ने T20I में पहली बार नो-बॉल फेंकी। उन्होंने पिछले 88 T20I मैचों में कभी ऐसा नहीं किया था। भुवी का 1791 गेंदों के बाद जाकर नो-बॉल नहीं फेंकने का सिलसिला टूटा है।
भुवनेश्वर ने इस मामले में शादाब को पछाड़ा
36 वर्षीय पेसर ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर पांचवें टी20 में वापसी की थी लेकिन बारिश के कारण उन्हें गेंदबाजी का अवसर नहीं मिला। उन्होंने आज से पहले आखिरी बार भारत के लिए 22 नवंबर 2022 को नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही गेंदबाजी की थी। भुवनेश्वर T20I में बिना नो-बॉल फेंके सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 299.3 ओवर में नो-बॉल नहीं फेंकी थी । उनसे आगे इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद (320.2 ओवर) हैं। भुवी ने लिस्ट में पाकिस्तान के शादाब खान को पछाड़ा है, जिन्होंने 299.1 ओवर बिना नो-बॉल फेंके। उनके बाद आयरलैंड के जॉर्ज डॉकरेल (250.2 ओवर) और पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर अजमल (238.2 ओवर) हैं।
भुवनेश्वर ने इस उपलब्धि को किया अपने नाम
भुवी का नो-बॉल नहीं डालने का सिलिसिला भले ही टूटा गया लेकिन उन्होंने एक उपलब्धि भी हासिल की। वह T20I में फुल मेंबर टीमों में पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 680 डॉट गेंद डालने के बाद टिम साउदी का रिकॉर्ड तोड़ा। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज साउदी ने पावरप्ले में 679 डॉट बॉल फेंकी। बता दें कि भुवी ने क्रास्टाइर्च में पावरप्ले में दो ओवर डाले, जिसमें चार डॉल गेंद डाली। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 49 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं लिया। भुवी ने मैच में दो नो-बॉल फेंकी। उन्होंने दूसरी बार 16वें ओवर में बेवॉन जैकब्स के सामने डाली। नूजीलैंड ने 225/4 का स्कोर खड़ा किया।
T20I पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल (फुल मेंबर टीमें)
682 - भुवनेश्वर कुमार (भारत)
679 - टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
674 - रिचर्ड नगारवा (जिम्बाब्वे)
625 - शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान)
614 - ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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