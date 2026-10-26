भुवनेश्वर कुमार के लिए न्यूजीलैंड में ये है सबसे बड़ी चुनौती, कोच मोर्कल ने बेझिझक बताया; टीम के पास अचूक योजना

भुवनेश्वर कुमार इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद लगातार दो मैचों में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने न्यूजीलैंड में तीसरे T20I से पहले भुवी को तगड़ी सलाह दी है।

भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल चाहते हैं कि चार साल बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 'अपेक्षाओं को दरकिनार करके' अपने नैसर्गिक खेल पर ध्यान केंद्रित करें। भुवनेश्वर की भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी निराशाजनक रही। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो मैचों में 12.37 की इकॉनमी रेट से 49 और 50 रन लुटाए और सिर्फ एक विकेट लिया, जो भारतीय गेंदबाजों में सबसे खराब प्रदर्शन है। मोर्कल ने सोमवार को तीसरे टी20 मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ''मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। चार साल बाद वापसी करने पर उनसे काफी उम्मीदें होंगी। उन्होंने आईपीएल में असाधारण प्रदर्शन किया है और शानदार गेंदबाजी की है।'' उन्होंने कहा, ''उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदों के दबाव को दरकिनार करना है। उन्हें अभ्यास का भी कम मौका मिला है। उनके पास कौशल और अनुभव सब कुछ है। लेकिन उन्हें कुछ मैचों में खुद को स्थापित करने का मौका देना होगा। उन्हें बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देना होगा और अपना नैसर्गिक खेल खेलना होगा।'' तीसरा टी20 मैच मंगलवार को वेलिंगटन में खेला जाएगा।

टीम इंडिया के पास अचूक योजना वहीं, मोर्कल ने सोमवार को कहा कि कि भारत के पास गेंदबाजों के कार्यभार प्रबंधन के लिए 'अचूक' योजना है और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए वैकल्पिक गेंदबाजों को भी रखने पर विचार कर रहा है जिसमें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं। भारतीय टीम प्रबंधन ने अपने गेंदबाजों के लिए यह योजना तैयार की है ताकि उन्हें यहां पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों वाले इस दौरे के व्यस्त कार्यक्रम से निपटने में मदद मिल सके। मोर्कल ने कहा, ''हम गेंदबाजों का एक ऐसा समूह तैयार कर रहे हैं जिन्हें हम व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए बैकअप के तौर पर रखना चाहेंगे। जैसे-जैसे समय करीब आएगा और हमें साल के इस समय की परिस्थितियों का बेहतर अंदाजा हो जाएगा। तब हमारे पास अपनी गेंदबाजी इकाई की संरचना को लेकर स्पष्ट तस्वीर होगी।'' सीमित ओवरों की क्रिकेट के विशेषज्ञ अर्शदीप ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर है और इसलिए वह टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लिए दावेदार बने हुए हैं।

'वह ऐसा खिलाड़ी है जो हमेशा...' मोर्कल ने कहा, ''हमारे दिमाग में गेंदबाजों का एक अच्छा समूह है, जो प्रत्येक तरह की परिस्थितियों में कारगर साबित हो सकता है और निश्चित रूप से अर्शदीप इसका हिस्सा हैं।'' दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ''वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो हमेशा कड़ी मेहनत करता है और हर कसौटी पर खरा उतरता है, इसलिए अगर उसे लाल गेंद से गेंदबाजी करने की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा।'' भारत अपने मौजूदा न्यूजीलैंड दौरे में पांच टी20 मैच की सीरीज खेल रहा है। इसके बाद पांच मैच की वनडे सीरीज होगी। इसके चार दिन बाद 19 नवंबर से दो टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी। तेज गेंदबाजों को कवर के तौर पर टीम में बनाए रखने का फैसला दौरे से महीनों पहले तैयार की गई दीर्घकालिक कार्यभार प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है।