भूटान के गेंदबाज का हैरतअंगेज कारनामा, टी20 मैच में 8 विकेट लेकर बनाया नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड

संक्षेप: भूटान के लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोनम येशे ने वो कर दिखाया है जो पहले किसी ने नहीं किया। वह T20 मैच में आठ विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, चाहे वह इंटरनेशनल मैच हो या कोई और।

टी20 मैच में अगर कोई गेंदबाज 4-5 विकेट ले लेता है तो वह बड़ी बात हो जाती है, मगर अगर हम आपसे यह कहें कि एक गेंदबाज ने एक टी20 मैच में 8 विकेट लिए हैं तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे। वैसे क्रिकेट अनिश्चित्ताओं का खेल है, यहां कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसे रिकॉर्ड्स पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। हालांकि यह कारनामा भूटान के स्पिनर सोनम येशे ने करके दिखा दिया है। अभी तक सिर्फ दो ही गेंदबाज ऐसे थे जिन्होंने एक T20I मैच में 7-7 विकेट लिए थे, मगर अब सोनम येशे ने 8 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।

भूटान के लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोनम येशे ने वो कर दिखाया है जो पहले किसी ने नहीं किया। वह T20 मैच में आठ विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, चाहे वह इंटरनेशनल मैच हो या कोई और। 22 साल के येशे ने यह कमाल शुक्रवार को गेलेफू में म्यांमार के खिलाफ तीसरे T20I मैच में किया।

उन्होंने अपने चार ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए और भूटान के 127 रन के जवाब में विपक्षी टीम को 45 रन पर ऑल आउट कर दिया। यह सीरीज एकतरफा रही है, और इस स्टेज पर येशे ने चार मैचों में 12 विकेट लिए हैं, आखिरी मैच सोमवार को होगा।

T20I में एक मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो सोनम येशे से पहले स्याजरुल इद्रस (2023 में चीन के खिलाफ मलेशिया के लिए 8 रन देकर 7 विकेट) और अली दाऊद (2025 में भूटान के खिलाफ बहरीन के लिए 19 रन देकर 7 विकेट) ने 7-7 विकेट लिए थे।

इंटरनेशनल मैचों से बाहर भी, यह कारनामा सिर्फ दो बार हुआ है, कॉलिन एकरमैन (2019 में बर्मिंघम बेयर्स के खिलाफ लीसेस्टरशायर के लिए 18 रन देकर 7 विकेट) और तस्कीन अहमद (2025 में ढाका कैपिटल्स के खिलाफ दरबार राजशाही के लिए 19 रन देकर 7 विकेट) ने ऐसा करके दिखाया था।