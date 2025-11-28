Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bhai 2 din me match khelna hai Virat Kohli s stomach and ribs started hurting from laughing so much watch video
भाई दो दिन में मैच है…ग्रोवर की बातों से हंसते-हंसते विराट कोहली की पसलियों में होने लगा दर्द; VIDEO

संक्षेप:

विराट कोहली का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रांची पहुंचने से पहले वह मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां कपिल देव के गेट अप में सुनील ग्रोवर ने उन्हें इतना हंसाया कि उनकी पसलियों में दर्द होने लगा। इस पर शो के होस्ट गौरव कपूर ने कहा कि भाई दो दिन में मैच भी है।

Fri, 28 Nov 2025 04:23 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच के लिए वह महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची भी पहुंच चुके हैं। रविवार को मैच है। इससे पहले किंग कोहली ने मुंबई में एक शो में हिस्सा लिया जिसके कुछ क्लिप सामने आए हैं। शो में मशहर कॉमिडियन सुनील ग्रोवर महान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान कपिल देव के गेट अप में विराट कोहली को हंसा-हंसाकर लोट-पोट कर देते हैं। कोहली इतना हंसते हैं कि उनके पेट क्या, पसलियों में दर्द होने लगता है। वह बाईं तरफ की पंसलियों को पकड़ लेते हैं। तभी शो के होस्ट गौरव कपूर कहते सुनाई देते हैं- भाई दो दिन में मैच खेलना है। रिब मत तोड़ देना हंसा-हंसाकर।

वीडियो क्लिप में विराट कोहली सामने रखी कुर्सी पर झुकते हुए नजर आते हैं। सुनील ग्रोवर की कॉमेडी से हंसते-हंसते उनका बुरा हाल हो जाता है। वह कुर्सी की तरफ झुकते हैं और अचानक फिर खड़े हो जाते हैं। इस दौरान वह अपनी पसलियों को रगड़ते दिखते हैं।

इस पर कपिल देव का लुक धरे सुनील ग्रोवर उनसे पूछते हैं, 'सब ठीक ठाक है?'

कोहली कुछ कहते, उससे पहले ही शो के होस्ट गौरव कपूर तपाक से बोलते हैं, 'भाई दो दिन में मैच खेलना है। रिब मत तोड़ देना हंसा-हंसाके।'

देखें वीडियो-

विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच के लिए वह फिलहाल रांची में हैं। गुरुवार रात को वह स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और रुतुराज गायकवाड़ के साथ महेंद्र सिंह धोनी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद धोनी खुद ड्राइव करते हुए अपनी कार से कोहली को उनके होटल छोड़ने पहुंचे।

ये भी पढ़ें:एमएस धोनी के घर हुई डिनर पार्टी, विराट कोहली को खुद होटल छोड़ने गए माही

37 साल के विराट कोहली ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर करीब 7 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे थे। उस दौरान वह शुरुआती दोनों वनडे मैचों में बिना खाता खोले आउट हुए थे। उनके अब तक के वनडे करियर में यह पहली बार हुआ कि वह लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट हुए। हालांकि तीसरे और आखिरी मैच में उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मैच विनिंग पार्टनरशिप की। उस मैच में हिट मैन ने नॉट आउट रहते हुए शानदार सेंचुरी जड़ी थी और विराट कोहली ने नाबाद अर्धशतक जड़ा था।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
