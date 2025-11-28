भाई दो दिन में मैच है…ग्रोवर की बातों से हंसते-हंसते विराट कोहली की पसलियों में होने लगा दर्द; VIDEO
विराट कोहली का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रांची पहुंचने से पहले वह मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां कपिल देव के गेट अप में सुनील ग्रोवर ने उन्हें इतना हंसाया कि उनकी पसलियों में दर्द होने लगा। इस पर शो के होस्ट गौरव कपूर ने कहा कि भाई दो दिन में मैच भी है।
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच के लिए वह महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची भी पहुंच चुके हैं। रविवार को मैच है। इससे पहले किंग कोहली ने मुंबई में एक शो में हिस्सा लिया जिसके कुछ क्लिप सामने आए हैं। शो में मशहर कॉमिडियन सुनील ग्रोवर महान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान कपिल देव के गेट अप में विराट कोहली को हंसा-हंसाकर लोट-पोट कर देते हैं। कोहली इतना हंसते हैं कि उनके पेट क्या, पसलियों में दर्द होने लगता है। वह बाईं तरफ की पंसलियों को पकड़ लेते हैं। तभी शो के होस्ट गौरव कपूर कहते सुनाई देते हैं- भाई दो दिन में मैच खेलना है। रिब मत तोड़ देना हंसा-हंसाकर।
वीडियो क्लिप में विराट कोहली सामने रखी कुर्सी पर झुकते हुए नजर आते हैं। सुनील ग्रोवर की कॉमेडी से हंसते-हंसते उनका बुरा हाल हो जाता है। वह कुर्सी की तरफ झुकते हैं और अचानक फिर खड़े हो जाते हैं। इस दौरान वह अपनी पसलियों को रगड़ते दिखते हैं।
इस पर कपिल देव का लुक धरे सुनील ग्रोवर उनसे पूछते हैं, 'सब ठीक ठाक है?'
कोहली कुछ कहते, उससे पहले ही शो के होस्ट गौरव कपूर तपाक से बोलते हैं, 'भाई दो दिन में मैच खेलना है। रिब मत तोड़ देना हंसा-हंसाके।'
देखें वीडियो-
विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच के लिए वह फिलहाल रांची में हैं। गुरुवार रात को वह स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और रुतुराज गायकवाड़ के साथ महेंद्र सिंह धोनी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद धोनी खुद ड्राइव करते हुए अपनी कार से कोहली को उनके होटल छोड़ने पहुंचे।
37 साल के विराट कोहली ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर करीब 7 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे थे। उस दौरान वह शुरुआती दोनों वनडे मैचों में बिना खाता खोले आउट हुए थे। उनके अब तक के वनडे करियर में यह पहली बार हुआ कि वह लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट हुए। हालांकि तीसरे और आखिरी मैच में उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मैच विनिंग पार्टनरशिप की। उस मैच में हिट मैन ने नॉट आउट रहते हुए शानदार सेंचुरी जड़ी थी और विराट कोहली ने नाबाद अर्धशतक जड़ा था।