बेवन जैकब्स ने मचाई तबाही, ताबड़तोड़ 202 रन बनाने के दौरान जड़े 21 छक्के
बेवन जैकब्स ने घरेलू फोर्ड ट्रॉफी में दमदार पारी खेलते हुए 137 गेंदों में 202 रन बनाए। वह लिस्ट-ए मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कीवी बल्लेबाज भी बने।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेवन जैकब्स ने गुरुवार को धमाकेदार पारी खेलते हुए दोहरा शतक जड़ा। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में फोर्ड ट्रॉफी में ऑकलैंड की ओर से खेलते हुए 137 गेंदों में नाबाद 202 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। वह लिस्ट ए में न्यूजीलैंड बल्लेबाज द्वारा एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। जैकब के पास ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शार्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था लेकिन वह सिर्फ दो छक्के से चूक गए।
दोहरे शतक में जड़े 21 छक्के
बेवन जैकब्स की इस दमदार पारी की बदौलत ऑकलैंड ने केनार्ड्स हायर कम्युनिटी ओवल में 8 विकेट खोकर 334 रन बनाए। हालांकि जैकब्स की यह मेहनत बेकार गई क्योंकि ओटागो की टीम ने 49.1 ओवर में इस बड़े टारगेट को हासिल कर लिया। मैच के दौरान कुल 34 छक्के लगे। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे जैकब ने अपने पहले लिस्ट ए शतक को दोहरे शतक में बदल दिया। उन्होंने 137 गेंदों में 200 रन पूरे किए। इस दौरान उन्होंने सात चौके और 21 छक्के जड़े। जैकब लिस्ट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे। ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट ने 2018 में सिडनी में क्वींसलैंड के खिलाफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए 148 गेंदों पर 257 रन बनाए थे, जहां पर उन्होंने 23 छक्के मारे थे।
न्यूजीलैंड के चौथे बैटर बने
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जैकब्स लिस्ट-ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के चौथे बल्लेबाज बने। इससे पहले जेमी हाउ (2012), मार्टिन गप्टिल (2015) और चैड बोवेस (2024) ने ये कारनामा किया है। घरेलू क्रिकेट फोर्ड ट्रॉफी के इतिहास में ये तीसरा दोहरा शतक भी है।
भारत ने जीती सीरीज
जैकब्स हाल ही में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की पांच मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा थे। उन्होंने पांच मैचों में 136 रन बनाए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 2024 में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने जीती। सीरीज के शुरुआती तीन मैच जीतकर भारत ने सीरीज पर कब्जा कर लिया था लेकिन न्यूजीलैंड ने अंतिम दो मुकाबलों में दमदार वापसी की और भारत को दोनों मैच में मात दी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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