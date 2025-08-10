Better Than All Of Us said Waqar younis On Jasprit Bumrah Being Compared To Wasim Akram claims Aakash Chopra जसप्रीत बुमराह हम सबसे बेस्ट हैं…जब पाकिस्तानी दिग्गज ने आकाश चोपड़ा को बोली ये बात, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Better Than All Of Us said Waqar younis On Jasprit Bumrah Being Compared To Wasim Akram claims Aakash Chopra

जसप्रीत बुमराह हम सबसे बेस्ट हैं…जब पाकिस्तानी दिग्गज ने आकाश चोपड़ा को बोली ये बात

आकाश चोपड़ा ने दावा किया है कि वसीम अकरम से जसप्रीत बुमराह की तुलना पर वकार यूनुस ने कहा था कि वह हम सब से बेहतर हैं। बुमराह की आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि वे पांच टेस्ट इंग्लैंड में नहीं खेले।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 09:06 AM
share Share
Follow Us on
जसप्रीत बुमराह हम सबसे बेस्ट हैं…जब पाकिस्तानी दिग्गज ने आकाश चोपड़ा को बोली ये बात

जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक हैं। अपनी निरंतरता और प्रभाव के लिए वे काफी फेमस हो चुके हैं। जब-जब भारत को विकेट की जरूरत होती है तो कप्तान हमेशा जसप्रीत बुमराह की ओर देखता है। बुमराह भी ज्यादातर मौकों पर टीम और टीम के कप्तान को निराश नहीं करते। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट इस बात को अब कबूल कर चुके हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व महान गेंदबाज वकार यूनिस भी जसप्रीत बुमराह को सबसे महान गेंदबाज मानते हैं। ये बात उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा से कही थी।

दरअसल, आकाश चोपड़ा ने एक किस्सा शेयर किया है, जिसमें वह कैब में पाकिस्तानी दिग्गजों के साथ ट्रेवल कर रहे थे। चोपड़ा ने खुलासा किया कि जब उन्होंने बुमराह की तुलना पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम से की और वकार यूनिस से पूछा कि क्या बुमराह भी कुछ ऐसे ही हैं, तो यूनिस ने कहा कि भारतीय तेज गेंदबाज बेस्ट हैं।

ये भी पढ़ें:रोहित-विराट के लिए आखिरी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वर्ल्ड कप 2027 के लिए...

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हम कार में थे। वकार यूनुस मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा, 'पूरा क्रिकेट जगत वसीम अकरम की गेंदबाजी में विविधता और उनके नियंत्रण के लिए उनका सम्मान करता है। वह बेमिसाल थे। बुमराह तो दाएं हाथ के वसीम अकरम जैसे हैं, है ना?' उन्होंने जवाब दिया, 'नहीं, वह हम सब से बेहतर हैं। उनकी उम्र में हमारी सोच का स्तर इतना अच्छा नहीं था। उनका कौशल बेहतर है, उनकी सोच बेहतर है। वह दुनिया के अब तक के बेस्ट प्लेयर हैं।'"

आकाश चोपड़ा ने बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर हो रही आलोचनाओं पर भी बात की। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में बुमराह इसलिए 3 टेस्ट खेले, क्योंकि उन पर चोटिल होने का जोखिम न आए। उन्होंने आगे कहा, "कहा जा रहा था कि भारत के पास जसप्रीत बुमराह से बेहतर कप्तान नहीं हो सकता। पूछा जा रहा था कि गेंदबाज कप्तान क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में बुमराह उप-कप्तान थे और पर्थ में कप्तानी करके मैच भी जिताया था, तो उन्हें कप्तान बनना चाहिए। यह ऐसे ही शुरू हुआ था और ऐसे ही चल रहा है - ट्रोलिंग चल रही है और कहा जा रहा है कि जब वो खेलता है तो टीम हार जाती है और जब वो खेलता है तो पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता, यानी बूम बूम बुमराह से हमारे फैन्स गुमराह हो गए हैं। मुझे बहुत-बहुत हैरानी और अफसोस है।"