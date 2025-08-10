जसप्रीत बुमराह हम सबसे बेस्ट हैं…जब पाकिस्तानी दिग्गज ने आकाश चोपड़ा को बोली ये बात

आकाश चोपड़ा ने दावा किया है कि वसीम अकरम से जसप्रीत बुमराह की तुलना पर वकार यूनुस ने कहा था कि वह हम सब से बेहतर हैं। बुमराह की आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि वे पांच टेस्ट इंग्लैंड में नहीं खेले।

जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक हैं। अपनी निरंतरता और प्रभाव के लिए वे काफी फेमस हो चुके हैं। जब-जब भारत को विकेट की जरूरत होती है तो कप्तान हमेशा जसप्रीत बुमराह की ओर देखता है। बुमराह भी ज्यादातर मौकों पर टीम और टीम के कप्तान को निराश नहीं करते। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट इस बात को अब कबूल कर चुके हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व महान गेंदबाज वकार यूनिस भी जसप्रीत बुमराह को सबसे महान गेंदबाज मानते हैं। ये बात उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा से कही थी।

दरअसल, आकाश चोपड़ा ने एक किस्सा शेयर किया है, जिसमें वह कैब में पाकिस्तानी दिग्गजों के साथ ट्रेवल कर रहे थे। चोपड़ा ने खुलासा किया कि जब उन्होंने बुमराह की तुलना पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम से की और वकार यूनिस से पूछा कि क्या बुमराह भी कुछ ऐसे ही हैं, तो यूनिस ने कहा कि भारतीय तेज गेंदबाज बेस्ट हैं।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हम कार में थे। वकार यूनुस मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा, 'पूरा क्रिकेट जगत वसीम अकरम की गेंदबाजी में विविधता और उनके नियंत्रण के लिए उनका सम्मान करता है। वह बेमिसाल थे। बुमराह तो दाएं हाथ के वसीम अकरम जैसे हैं, है ना?' उन्होंने जवाब दिया, 'नहीं, वह हम सब से बेहतर हैं। उनकी उम्र में हमारी सोच का स्तर इतना अच्छा नहीं था। उनका कौशल बेहतर है, उनकी सोच बेहतर है। वह दुनिया के अब तक के बेस्ट प्लेयर हैं।'"