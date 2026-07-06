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बेथ मूनी ने 'डबल धमाल' मचाकर रचा इतिहास, महिला T20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाली इकलौती

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Beth Mooney Women's T20 World Cup: बेथ मूनी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। अनुभवी क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बनने के बाद इतिहास रचा है।

बेथ मूनी ने 'डबल धमाल' मचाकर रचा इतिहास, महिला T20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाली इकलौती

ऑस्ट्र्रेलिया ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। यह टूर्नामेंट का 10वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सातवीं बार खिताब पर कब्जा जमाया। ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज बेथ मूनी ने फाइनल में 49 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 64 रनों की पारी खेली। वह फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। साथ ही उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड भी जीता। मूनी ने सात मैचों में 47.60 के औसत और 142.51 के स्ट्राइक रेट से कुल 238 रन बनाए। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहीं। उनसे आगे इंग्लैंड की डैनी वायट-हॉज (सात मैचों में 302 रन) हैं।

बेथ मूनी ऐसा करने वाली इकलौती

32 वर्षीय बेथ मूनी ने 'डबल धमाल' मचाकर इतिहास रच डाला है। वह महिला टी20 वर्ल्ड कप में दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल में दो बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतनी वाली इकलौती क्रिकेटर बन गई हैं। वह इससे पहले 2020 में आयोजित महिला टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुन गई थीं। उन्होंने तब 6 मैचों में 259 रन जोड़े थे, जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रहे। ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त फाइनल में भारतीय टीम को हराया था। वहीं, मूनी ने 2023 महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया था। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 53 गेंदों में नाबाद 74 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 9 चौके और एक छक्का है।

महिला टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

2009 - क्लेयर टेलर (इंग्लैंड)

2010 - निकोला ब्राउन (ऑस्ट्रेलिया)

2012 - शार्लेट एडवर्ड्स (ऑस्ट्रेलिया)

2014 - अन्या श्रबसोल (ऑस्ट्रेलिया)

2016 - स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज)

2018 - एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)

2020 - बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया)

2023 - एशले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)

2024 - अमेलिया केर (न्यूजीलैंड)

2026 - बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया)

महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच

2009 - कैथरीन साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)

2010 - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)

2012 - जेस डफिन (ऑस्ट्रेलिया)

2014 - सारा कोयटे (ऑस्ट्रेलिया)

2016 - हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज)

2018 - एशले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)

2020 - एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)

2023 - बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया)

2024 - अमेलिया केर (न्यूजीलैंड)

2026 - बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया)

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इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में 150/4 का स्कोर बनाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर विजयी परचम फहराया। इंग्लैंड महिला टीम ने 2009 में पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उसके बाद से कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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