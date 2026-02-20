ऑस्ट्रेलिया की खराब फॉर्म पर ओमान कप्तान जतिंदर सिंह बोले- उन्हें हराने का सबसे अच्छा समय है
ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का ये सही समय है। ऑस्ट्रेलिया की टीम खराब फॉर्म से गुजर रही है और टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच टी20 विश्व कप 2026 का आखिरी मुकाबला शुक्रवार को पाल्लेकेले में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीमें जारी टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जारी टूर्नामेंट में दो, जबकि ओमान ने तीन मुकाबले गंवाए हैं। 2009 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है। मुकाबले से पहले ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस समय अच्छा नहीं कर रही है और उन्हें हराने का सबसे अच्छा समय है।
ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा, ''ये मौका है और हमारे खिलाड़ी तैयार हैं। क्योंकि टी20 में मोमेंटम और महत्वपूर्ण क्षणों का खेल है। अगर आप, मुझे लगता है, उन क्षणों को सही तरीके से खेलते हैं, तो उस खास दिन पर आप कुछ भी कर सकते हैं। इस समय ऑस्ट्रेलिया भी अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। उन्हें हराने का सही समय है।''
उन्होंने आगे कहा, ''वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इसलिए कैंप में माहौल यह है कि लड़के वाकई बहुत पॉजिटिव हैं क्योंकि हमने बेहतर क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से चीजें हमारे पक्ष में नहीं रहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि लड़के अगले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच का इंतजार कर रहे हैं और वहां अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं।
सीमित ओवरों के क्रिकेट में छह वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय विश्व कप खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम मंगलवार को कैंडी में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद अगले दौर में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गई। इस मैच के रद्द हो जाने से जिम्बाब्वे को एक महत्वपूर्ण अंक मिला जिससे उसने श्रीलंका के साथ ग्रुप बी से सुपर आठ में प्रवेश कर लिया।
कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने से अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी में कुछ दम दिखाया लेकिन उसके गेंदबाज फिर से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसे इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। यही कारण है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम के स्वदेश लौटने पर उसके प्रदर्शन की गहन समीक्षा करने का फैसला किया है।
