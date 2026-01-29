Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Best Preparation for World Cup Mitchell Santner Says Beating India in India Prepares New zealand Perfectly
वर्ल्ड कप की इससे अच्छी तैयारी...एक मैच जीतते ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर

संक्षेप:

मिचेल सैंटनर ने कहा है कि विश्व कप के लिए भारत में भारत के खिलाफ खेलने से बेहतर तैयारी कुछ नहीं है। न्यूजीलैंड ने बुधवार को भारत को 50 रनों से मात दी।

Jan 29, 2026 12:09 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
न्यूजीलैंड ने बुधवार को भारत को चौथे टी20 मैच में 50 रनों से हराकर सीरीज में पहली जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में दूसरी बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी। भारतीय टीम ने 18.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 165 रन बनाए। मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि पावरप्ले में जो भारत अब तक कर रहा था, वहीं हमने करके दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भारत में भारत के खिलाफ खेलने से बेहतर कुछ नहीं।

मिचेल सैंटनर ने कहा, "बहुत अच्छा लगा।। मुझे लगता है कि पावरप्ले में हमने जिस तरह की शुरुआत की, वो वैसे ही था जैसा भारत ने हमें पिछले कुछ मैचों में किया था। फिर हमने एक अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन हम जानते थे कि भारत के खिलाफ 200 रन भी कभी सुरक्षित नहीं होते। खासकर पिछले मैच के बाद, अगर आप 150 रन बनाते हैं तो खिलाड़ी वापस अपनी शेल में चले जाते हैं, ऐसा नहीं चाहते थे। हम किसी और तरीके से जीत नहीं सकते थे, जो अच्छी बात थी। पावरप्ले में ओपनर्स ने गेंदबाजों पर जिस तरह हमला किया, वो शानदार था और उसने हमें एक ठोस स्कोर तक पहुंचाया। बीच में थोड़ी देर हम विकेट गंवाते रहे, लेकिन ऐसी शुरुआत के बाद, और फिर डैरिल (मिचेल) और फॉल्क्स (जैकब) ने अंत में अच्छा फिनिश किया, जो बहुत अच्छा रहा।

उन्होंने आगे कहा, ''हम सोच रहे थे कि हम कितना स्कोर बना सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, विश्व कप के लिए भारत में भारत के खिलाफ खेलने से बेहतर तैयारी कुछ नहीं है। अगले मैच के लिए हमारे कुछ खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी, हमारा फोकस प्लान सही करने पर है।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
